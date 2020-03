Apple a tout prévu pour empêcher les jeux en streaming sur iOS

Il y a 6 heures

Alban Martin

Apple n'a pas empêché ou dégagé des apps permettant le streaming de jeux vidéo sans raison. Comme souligné dans un nouveau rapport de Bloomberg, les règles actuelles de la firme à l'iPhone empêchent les éditeurs de services de streaming de jeux de publier une application sur l’App Store. Les règles interdisent notamment à une application d’agir comme un catalogue de jeux provenant d’autres éditeurs.



Cela signifie que les services en plein essor comme GeForce Now, xCloud, PS Now et Google Stadia ne peuvent pas accéder aux clients équipés d'un iPhone ou d'un iPad.

L'App Store : un magasin sanctuarisé par Apple

Vous le savez certainement, les services de streaming de jeux en ligne fonctionnent en hébergeant le jeu sur des serveurs dans le cloud, diffusant essentiellement une vidéo du jeu rendu sur les appareils de l’utilisateur. Cela signifie qu’un jeu peut être joué sur un appareil mobile mais avoir la fidélité graphique d’une console ou d’un PC haut de gamme; le compromis résidant dans la latence inhérente au streaming. Et la concurrence fait rage sur ce secteur avec Nvidia, Google, Sony, Microsoft et autre Shadow.



Alors qu'Apple a lancé Apple Arcade, une formule un peu différente qui permet de jouer sans limite à un catalogue de jeux moyennant un abonnement, les règles de son App Store empêchent les éditeurs cités de pousser leur solution. C'est donc pour cela qu'on trouve désormais ce paragraphe qui prouve que "Arcade" est en accord avec le règlement :

Vous pouvez offrir un seul abonnement qui est partagé entre vos propres applications et services, mais ces abonnements peuvent ne pas s’étendre aux applications ou services tiers. Les jeux proposés dans un abonnement doivent appartenir au développeur ou faire l’objet d’une licence exclusive (par exemple, ne pas faire partie d’une plateforme de publication de jeux). Chaque jeu doit être téléchargé directement depuis l’App Store, doit être conçu pour éviter les paiements en double par un abonné et ne doit pas désavantager les clients non abonnés.

Apple Arcade propose de télécharger des jeux sans limite, sans coût supplémentaire, et le tout depuis la boutique de la firme. Sans compter que chaque titre est sous licence exclusive d'Apple. Techniquement, ce n'est pas du streaming d'ailleurs.



Cette clause vise surtout les concurrents. Même si certains comme Google Stadia ou GameClub ont été validés, il a fallu de la patience aux éditeurs. En effet, GameClub avoue avoir demandé 127 validations par les lutins d'Apple avant d'être accepté... Chance qu'a eu Shadow avant d'être supprimée sans sommation par la pomme ou encore GeForce Now qui n'est toujours pas affiché sur Apple. A cela, Nvidia répondait récemment : "demandez à Apple".



Etrange, d'autant plus que les règles citées plus haut ne s'appliquent pas à des services comme les eBooks ou le streaming musical...



On imagine, qu'au-delà de vouloir limiter la concurrence, Apple chercher aussi et surtout à capter les 30% de commission qu'elle s'octroie sur chaque vente. Que ce soit une app ou un achat intégré, la firme récupère toujours sa part, sauf dans le cas de ce genre de services de jeux en streaming.



Si le monopole d'Apple est toujours d'actualité, le constructeur californien sait qu'il doit faire attention car de nombreuses organisations et gouvernements se sont montrés très critiques vis-à-vis de ses pratiques anti-concurrentielles, souvent autour de l'App Store.



