iOS 13.4 : les GPS tiers s'affichent sur l'accueil de Carplay

Il y a 51 min

Guillaume Gabriel

1

Hier soir, et comme prévu, Apple a relâché la nouvelle version d'iOS et d'iPadOS, passant ainsi en version 13.4 de version officielle. Dès la parution de la mise à jour, nous avons écrit un article récapitulant les nouveautés, mais nous sommes passés à côté d'une : l'apparition des GPS tiers sur l'écran d'accueil de CarPlay.



La venue des ces derniers au sein du système pour voitures n'est pas nouveau, étant donné que la mise en place s'est faite à la sortie d'iOS 12, mais...



Jusqu'à présent, Apple n'affichait pas de façon aussi claire la possibilité de changer le système GPS intégré.

CarPlay affiche les GPS tiers

La nouvelle vue de CarPlay, offerte par la venue d'iOS 13, vient d'être améliorée avec la mise à jour de la veille : jusqu'à présent, on pouvait retrouver l’aperçu de Plans pour la navigation GPS, la musique ou encore les messages.



Maintenant, il est possible de switcher le système de navigation d'Apple par un autre, externe, comme Google Maps ou Waze. Hélas, pour le moment, aucun des deux n'est compatible avec cette nouveauté, mais on imagine que cela arrivera dans les prochaines semaines.



Avez-vous constaté d'autres nouveautés du côté de CarPlay ?