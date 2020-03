PC Dell : Mobile Connect permet de contrôler son iPhone (SMS, mirroring, ...)

On vous l'avait annoncé il y a 3 mois, Dell avait pris la décision d'attirer les utilisateurs d'iPhone qui n'ont pas les moyens d'investir dans un Mac ou qui préfèrent Windows 10 (oui il y en a). Grâce à son logiciel "Mobile Connect", votre ordinateur Dell peut désormais établir une connexion directe avec votre iPhone, un principe de continuité qui existe déjà sur Mac depuis plusieurs années.

Mobile Connect est compatible avec iOS

C'est désormais officiel ! Les utilisateurs de PC Dell peuvent recopier l'écran de leur iPhone sur leur PC ainsi qu'envoyer des fichiers entre les deux appareils. Tout cela a été rendu possible grâce à une compatibilité entre le smartphone d'Apple et le logiciel "Mobile Connect" développé par Dell.

Le fabricant a également annoncé que vous pouvez utiliser le clavier et la souris de votre ordinateur pour contrôler votre iPhone. Non vous ne rêvez pas, c'est un bond dans le futur !

Avec cette nouveauté, Dell avance un fantastique argument de vente pour les centaines de millions d'utilisateurs d'iPhone qui hésitent lors de l'achat d'un PC.



Au-delà du contrôle de l'iPhone et du transfert des fichiers, il y a une fonctionnalité particulièrement appréciée qui sort du lot. C'est la possibilité d'envoyer un message et d'en recevoir depuis le logiciel Mobile Connect. On parle bien des interactions avec l'application native "Messages" sur l'iPhone. Autrement dit, il sera possible d'envoyer des SMS et iMessage sans toucher à votre iPhone, comme sur Mac avec Continuité d'Apple. Toutes les données transiteront via la connexion où les deux appareils devront être connectés pour s'envoyer les données.



Pour être éligible à cette connexion entre l'iPhone et le PC Dell, il vous faudra un ordinateur de la marque commercialisée à partir de 2018. Côté Apple, il est requis iOS 11 minimum. Pour faire plus simple, les modèles Dell concernés sont : XPS, Inspiron, Vostro, Alienware et la série G. Dell.

La mise à jour va être disponible au plus tard dimanche soir. Dell a annoncé que le déploiement était en cours partout dans le monde.



