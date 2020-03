YouTube Music affiche les paroles sur iOS et Android

Il y a 3 heures

Alban Martin

YouTube Music rattrape son retard avec l'affichage des paroles sur les apps iOS et Android. En bêta test depuis un moment sur les appareils du bonhomme vert, la fonction arrive pour tous, même ceux qui ne sont pas abonnés Premium.

YouTube Music affiche les paroles, mais...

Les utilisateurs de YouTube Music peuvent désormais lire les paroles tout en écoutant une chanson sur les applications iOS et Android du service, annonce Google. Pour voir les paroles, lorsque vous avez une chanson ouverte dans l'application, appuyez simplement sur le bouton « i » sur le côté gauche de l'écran. Les paroles apparaîtront alors sous la barre de lecture de la chanson.



Mais il faut savoir que tout le catalogue n'est pas concerné, et que les paroles ne sont pas synchronisées. Cela signifie qu'elles ne défilent pas avec la musique, contrairement à Spotify et Apple Music qui le proposent sur une partie de leurs morceaux.



À l'heure actuelle, toutes les paroles de YouTube Music sont donc statiques, vous devez donc faire défiler manuellement si vous souhaitez suivre la piste.



Enfin, sachez que la version web ne profite pas (encore) de cette nouveauté, mais YouTube indique que la fonctionnalité est en cours de développement.

