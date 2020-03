Apple Music ajoute les notifications pour prévenir des nouvelles sorties

Guillaume Gabriel

Apple Music a du retard sur certains concurrents, c'est un fait... Seulement, les responsables travaillent pour proposer des fonctionnalités équivalentes, mais également pour se démarquer.



Le dernier ajout au sein du service de streaming vient de pointer le bout de son nez : on parle de notification pour prévenir des nouvelles sorties musicales.



Comme on peut le voir dans la capture d'écran ci-dessous, il est possible d'activer des alertes lorsque l'un de vos artistes préférés sort un nouveau son.

Apple Music veut voir prévenir des nouveautés

Cette alerte se pointera lorsque vous naviguerez dans l'onglet Bibliothèque de l'application Apple Music. Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, une demande d'autorisation aura lieu la prochaine fois que vous lancerez l'application.



Si ce n'est pas le cas, il reste la possibilité de le faire manuellement :

Ouvrez l'application Musique Appuyez sur l'onglet «Pour vous» Appuyez sur votre photo de profil en haut à droite Appuyez sur "Notifications" Recherchez le bouton "Afficher dans la bibliothèque"

Jusqu'à présent, des notifications étaient déjà présentes pour vous prévenir d'une nouvelle sortie, hélas sans grande utilité car en retard de plusieurs jours, voir de plusieurs semaines.



Que pensez-vous de cette fonctionnalité du service de streaming d’Apple ?

