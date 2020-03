Apple teste un casque AR avec un contrôleur HTC Vive (+ jeu de bowling)

Alban Martin

Il y a quelques semaines, nous apprenions qu'Apple travaillait sur une nouvelle application de réalité augmentée « Gobi », trouvée dans une version interne d'iOS 14 fuitée un peu plus tôt. Cette fois, nos confrères de MacRumors ont pu mettre la main sur de nouvelles informations croustillantes comme un jeu de bowling inclus dans cette application...

Apple et HTC main dans la main sur l'AR/VR ?

Pour appuyer ses propos, MacRumors a inclus une photo de ce qu'il prétend être l'un des contrôleurs qu'Apple utilise pour tester son casque AR. Physiquement, il ressemble beaucoup au contrôleur HTC Vive Focus que les joueurs connaissent bien depuis plus de deux ans.



Pour revenir sur le jeu de bowling, il est probablement conçu comme un test interne plutôt que comme quelque chose qui se terminera comme une fonction pour les futurs clients. Apple se sert de son application de réalité augmentée pour tester un jeu de bowling en AR / VR qui n'est activé que dans un rayon de 8 km autour de l'Apple Park.



Plusieurs rapports jusqu'à présent ont indiqué qu'Apple continue de développer son propre casque de réalité augmentée avancé en interne, mais le projet est confronté à des défis techniques et pourrait ne pas être prêt avant quelques années. On parlait tout récemment de 2022, alors que la firme à l'iPhone y travaille depuis au moins 2016.



Dans l'intervalle, certains rapports ont avancé qu'Apple s'associerait activement aux marques de réalité augmentée existantes. Les casques seraient interfacés avec un iPhone qui servirait de "cerveau", un fonctionnement similaire à CarPlay. Ming-Chi Kuo déclarait fin 2019 d'ailleurs qu'Apple lancerait une collaboration de casques AR avec des marques tierces à la mi-2020, et Bloomberg expliquait que les ingénieurs de la pomme utilisaient déjà du matériel HTC en 2017



La première vague de prise en charge des casques AR dans iOS pourrait être utilisée pour les jeux de réalité augmentée ou certaines expériences d'application. Ce n'est peut-être pas une expérience complète de casque à porter tout le temps, ce que Apple est censé viser avec ses lunettes AR en développement.



En tout cas, de nombreux indices pointent fort vers ces suppositions comme le tout dernier iPad Pro et son scanner LIDAR qui fait progresser la réalité augmentée encore un peu plus. On rappelle qu'Apple avait relancé le secteur avec ARKit et qu'elle continue d'y travailler ardemment, preuve en est avec la sortie cette semaine d'ARKit 3.5...



