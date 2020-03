Espagne : Il sort de chez lui en plein confinement pour aller chasser des Pokémon sur son iPhone

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

William Teixeira

5

Certaines personnes ne se rendent vraiment pas compte de la situation actuelle. Alors que l'Italie, l'Espagne et la France appliquent des règles strictes en ce qui concerne les sorties de son domicile, un espagnol âgé de 77 ans qui s'ennuyait devant sa télé a soudainement décidé de prendre sa veste et de sortir dans la rue pour aller chasser des Pokémon. Une scène surréaliste qui a fait halluciner les policiers qui l'ont arrêté.

Il n'a pas résisté à la tentation, malgré les avertissements des développeurs de l'app

Dans 2 jours ça fera 2 semaines que les Espagnols sont invités à rester confiner à leur domicile. Une situation très difficile qui paralyse le pays tout entier et qui laisse vide les rues de Madrid et de Barcelone, habitués à un tourisme de masse quel que soit la période de l'année. Certaines rumeurs relayées par les médias espagnols parlent même d'une prolongation du confinement jusqu'à début mai comme les chiffres des infectés et des décès ne font que progresser.



Comme en France, les policiers sont nombreux dans les rues des petites et grandes villes pour veiller au bon respect du confinement. Malgré tout, il y a de nombreuses interpellations et les amendes tombent facilement. L'Espagne en recense plusieurs milliers par jour. Comme en France, dès qu'une personne sort de son domicile elle se doit d'avoir une raison valable (comme aller voir un médecin, aller faire les courses...). Les policiers demandent à chaque fois un motif de sortie quand ils croisent quelqu'un.



Dans l'après-midi du 22 mars, deux policiers en patrouille ont surpris un homme de 77 ans qui se baladait tranquillement dans le quartier de La Latina de Madrid. Ils prennent la décision de l'interpeller pour savoir ce qu'il fait dehors alors que le confinement est obligatoire. Celui-ci va alors regarder un des policiers et déclarer "Je suis juste en train de chasser des Pokémon", puis l'homme reprend la chasse sur son iPhone comme si de rien n'était...

Les deux policiers sont restés choqués face à l'irresponsabilité de cet homme. Ils lui ont demandé de retourner immédiatement à son domicile et lui ont mis une amende (entre 100 et 600€ en Espagne).

Amusée par le motif de cet homme, la police municipale de Madrid va tweeter le lendemain : "La chasse aux Pokémon, aux dinosaures ou à toute autre créature magique est interdite pendant l’état d’alerte. Ne cherchez pas d’excuses".

Dans les pays qui obligent la population à rester à leur domicile, Niantic (l'éditeur de Pokémon Go) a mis un message invitant les joueurs à renoncer d'utiliser l'application à l'extérieur de leur domicile.

Cazar #Pokemon, dinosaurios o cualquier otra criatura mágica está ⛔️ PROHIBIDO ⛔️ durante el Estado de Alarma. No pongas excusas y #QuedateEnCasa #ResponsabilidadSocial #COVID19 pic.twitter.com/L4U2xvGpU0 — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) March 23, 2020

Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO