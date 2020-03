Game of Thrones Au-delà du Mur est de sortie sur iOS

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1

Si la série Game of Thrones est officiellement terminée, l'univers de George R. R. Martin n'a pas dit son dernier mot. La preuve avec le nouveau jeu mobile qui vient de sortir.



Game of Thrones Au-delà du Mur est issu d'une collaboration entre HBO et les studios Gaea et Behaviour Interactive. Il s'agit d'un RPG tactique disponible en exclusivité limitée sur iOS. Android suivra dans une semaine.



Voici le trailer vidéo :

Game of Thrones Au-delà du Mur est disponible sur iOS, Android arrive après

Le Lord Commandant Brynden Rivers, plus connu sous le nom de « Freuxsanglant », a disparu alors qu'il patrouillait au-delà du Mur. C'est maintenant à vous qu'il revient de commander la Garde de Nuit.

Le nouveau titre vous propose d'explorer le passé, le présent et l’avenir des personnages emblématiques de la série dont Jon Snow, Daenerys Targaryen, Jaime Lannister, Mélisandre et Tormund Fléau-d’Ogres, grâce à la magie des barrals.



Vous êtes le nouveau Lord Commandant de la Garde de Nuit. Il vous faut alors choisir vos personnages préférés parmi plusieurs dizaines de combinaisons d’équipes pour dominer le champ de bataille dans un système de combat sur grilles classique à la manière d'un Final Fantasy Tactics. Pour vous aider à dominer l'adversaire, les développeurs ont imaginé tout un arsenal de capacités spéciales, de l’assaut de la brute des Terres de l’Orage aux flammes draconiques de Dracarys.



Mais ce n'est pas tout. Si vous avez besoin de renforts, vous pourrez recruter des personnages des quatre coins du Monde connu pour protéger les royaumes des hommes dans plusieurs modes de jeu : arbalétriers des Terres de l’Ouest, marauds de Port-Réal, lanciers de Dorne ou combattants exotiques des Cités libres. L'association des héros et des recrues permet d'approfondir sa stratégie pour vaincre vos ennemis.



Attention, free-to-play oblige, il faudra être patient ou mettre la main au porte-monnaie. A voir sur la durée car Game of Thrones Au-delà du Mur est bien réalisé et très agréable à l'oeil.



Télécharger le jeu Game of Thrones Au-delà du Mur