Sorties jeux : War of the Visions FFBE, Respawnables Heroes, Game of Thrones Au-delà du Mur, Evil Hunter Tycoon

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 21 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement War of the Visions FFBE, Respawnables Heroes, Game of Thrones Au-delà du Mur, Evil Hunter Tycoon.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

WAR OF THE VISIONS FFBE (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 643 Mo, iOS 12.0, SQUARE ENIX)



Découvrez le nouvel RPG tactique de la série FINAL FANTASY, gratuit et plus complet que jamais.



Venez découvrir la guerre enfouie jusqu'alors dans les écrits et qui a enflammé les terres de FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS...



Retrouvez des personnages familiers de FINAL FANTASY que vous connaissez bien ! Deux frères jumeaux et une demoiselle d'acier...



Invocations, attaques, évolutions, tactiques, tout y est ! Télécharger le jeu gratuit WAR OF THE VISIONS FFBE





Towerlands (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.5.1, 192 Mo, iOS 9.0, Oleg Kapitonov)



Towerlands est un jeu addictif qui mélange le genre du tower defense (TD) avec des éléments de stratégie et des jeux de rôle (RPG).

Vous vous sentirez comme un seigneur du château dans un monde fantastique. Votre objectif est de défendre le château contre les ennemis et de conquérir de nouvelles terres.



Construisez une ville pour améliorer et équiper votre armée des meilleures armes. Développez votre tour pour défendre votre château contre les attaques de bandits, d'Orques et de morts-vivants. Embauchez et entraînez de nouvelles unités pour élever l'armée la plus puissante du monde. Choisissez votre stratégie, conquérez les châteaux ennemis et gagnez plus d'or. Télécharger le jeu gratuit Towerlands





Respawnables Heroes (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 902 Mo, iOS 12.0, Digital Legends Entertainment)



Respawnables Heroes est un modèle de jeu d'action tactique avec des héros, les meilleurs graphismes pour appareils mobiles et des matchs JcJ palpitants en mode multijoueur 4c4 ! Construisez votre équipe de héros, chacun avec sa propre personnalité, ses capacités et ses compétences et jouez à travers plusieurs cartes et modes de jeu pour une action à vous couper le souffle !



Les Héros défient l'impossible. Ils apportent l'espoir. Ils sont source de changement.

Les héros n'abandonnent jamais. Les héros réapparaissent ! Télécharger le jeu gratuit Respawnables Heroes





Monster Match : Match 2 Game (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 49 Mo, iOS 10.1, Mohammad Jabbari)



Faites correspondre les deux mêmes monstres aussi vite que possible. Faites la course contre la montre, jouez pour la plus grande précision, défiez vos amis. Enregistrez des scores élevés pour la précision et le temps sur chaque type de jeu, taille et thème.

Télécharger le jeu gratuit Monster Match : Match 2 Game





Mini Tank: Fire (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.3, 907 Mo, iOS 8.0, HOOLAI GAME LIMITED)



La guerre des Mini Tanks est lancée! Profitez de batailles de tir au tour par tour rapides de 3 minutes n'importe où, à tout moment! Jouez en premade avec vos amis et montrez-leur ce que vous avez!



Mini Tank: le feu est décontracté et facile à jouer avec le mode de combat 5V5. Vous pouvez choisir parmi une grande variété de chars distincts et mignons pour combattre. Pensez à de meilleures tactiques et attendez le bon moment et tirez le canon! La guerre a commencé! Télécharger le jeu gratuit Mini Tank: Fire





Game of Thrones Au-delà du Mur (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.2, 1,3 Go, iOS 9.0, Behaviour Interactive Inc.)



48 ans avant les événements de la série Game of Thrones, le Lord Commandant Brynden Rivers, plus connu sous le nom de « Freuxsanglant », a disparu alors qu'il patrouillait au-delà du Mur. C'est maintenant à vous qu'il revient de commander la Garde de Nuit.



• Constituez votre Garde ultime en recrutant des membres des Sept Couronnes et d'ailleurs pour défendre le Mur. Télécharger le jeu gratuit Game of Thrones Au-delà du Mur





Flexris (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 111 Mo, iOS 10.0, Jeffrey Taniguchi)



Voici Flexris, le t3tris flexible.



Dessinez vos propres tuiles pour effacer les rangées et gagner des points. Si des tuiles arrivent dans la rangée du haut, la partie est terminée.



Un Tetris nouvelle génération ! Télécharger le jeu gratuit Flexris





Evil Hunter Tycoon (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.1.13, 169 Mo, iOS 9.0, SuperPlanet)



Dans ce jeu de simulation, vous aurez pour tâche de prendre la main d'une ville détruite, de l'améliorer puis de former une équipe de Chasseurs pour faire face à des monstres dégénérés.



Ainsi, vous devrez gérer tout : de la construction de la Ville à la fabrication de commerces, ainsi que l’entraînement des Chasseurs !

Télécharger le jeu gratuit Evil Hunter Tycoon





Disney Sorcerers Arena (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v10.4, 183 Mo, iOS 11.0, Glu Games Inc)



Disney Sorcerer’s Arena est un fantastique jeu RPG avec des combats JcJ au tour par tour en temps réel. Pénétrez dans le monde compétitif et plein d’aventures du Sorcier, où votre destin dépend de chaque choix que vous effectuerez. Assemblez votre équipe parmi une multitude de personnages de Disney et Pixar légendaires prêts pour le combat et mettez vos pouvoirs à l'épreuve dans une arène JcJ pleine d'action.

Disney Sorcerer’s Arena... où les légendes s'affrontent !



· Combattez d'autres joueurs en temps réel

· Maîtrisez des mécaniques de jeu stratégiques

· Collectionnez des centaines de personnages légendaires de Disney et Pixar Télécharger le jeu gratuit Disney Sorcerers Arena





CookieRoute (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 239 Mo, iOS 9.0, digita, Inc.)



Connectez les cookies qui tombent dans un ordre correct pour faire un itinéraire parfait ! Connectez les cookies à bon escient pour suivre le rythme et anticipez la direction de ces derniers pour faire le meilleur score. Il existe un certain nombre d'obstacles et de cascades tout au long des étapes pour vous garder surpris et concentré. Télécharger le jeu gratuit CookieRoute





Burrito Blast by Mariale (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 290 Mo, iOS 9.0, BroadbandTV Corp)



BIENVENUE DANS L’AVENTURE PUZZLE 3D DE BURRITO!



Rejoignez BURRITO et explorez des mondes merveilleux avec Mariale à côté pour vous aider!



Un jeu de match-3 en 3D ! Télécharger le jeu gratuit Burrito Blast by Mariale





Bashborgs (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3, 168 Mo, iOS 11.0, Concept Haus)



Voyez votre monde et notre univers entrer en collision! Bashborgs est le premier jeu de course sans fin en réalité augmentée (AR) au monde. Scannez la table ou la zone autour de vous, laissez tomber le tapis roulant en réalité augmentée, puis commencez à courir et amusez-vous!



Bashborgs vous permet de courir, sauter, frapper et casser tout sur votre chemin pour aller vers le haut du classement. Télécharger le jeu gratuit Bashborgs





Athenion: Tactical CCG (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v2.5.0, 415 Mo, iOS 9.0, ZERO-bit Company Limited)



Soyez le premier à découvrir un jeu de cartes et de plateau hybride unique ! La tactique, la stratégie et les puissantes combinaisons de cartes décideront de l'issue de votre bataille. Collectez plus de 300 cartes pour créer de puissantes combinaisons dans votre propre deck.



Apportez votre deck et utilisez des tactiques solides pour conquérir le plateau. Choisissez de jouer parmi six factions différentes avec son propre mécanisme de cartes et son propre style de jeu. Battez-vous contre des adversaires puissants dans le monde entier pour prouver votre meilleure tactique. Utilisez votre stratégie créative au tableau et inversez le cours de la bataille!



Avez-vous ce qu'il faut pour conquérir le plateau à Athenion? Télécharger le jeu gratuit Athenion: Tactical CCG





Nouveaux jeux payants iOS :

Wide Ocean Big Jacket (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 498 Mo, iOS 9.0, Tender Claws LLC)



Une tante et un oncle emmènent leur nièce du collège et son petit ami en camping pour une nuit à WIDE OCEAN BIG JACKET



Participez à un voyage de camping classique: faites rôtir des hot-dogs sur le feu, observez les oiseaux, racontez des histoires de fantômes, prenez une boisson dans la glacière et faites des roues de charrette sur la plage.



WOBJ est un jeu d'histoire courte comprenant 20 chapitres, 4 personnages jouables, 10 000 mots de dialogue et 8 zones explorables, le tout rendu dans un magnifique style artistique 2D / 3D. Télécharger Wide Ocean Big Jacket à 4,49 €





Snake Core (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 79 Mo, iOS 7.0, Pascal Bestebroer)



Ça y est, l'excellent Snake Core est officiellement sorti sur l'App Store ! Nous vous en parlions précédemment dans un article, sans savoir exactement à quelle date il sortirait.



Orangepixel, le studio qui donne vie au projet, s'est servi du concept célèbre de Snake, sur Nokia 3310 : dans le jeu, on guide une troupe de soldats en file indienne qui grandit au fur et à mesure des recrues. Votre but ? Faire face à une invasion extraterrestre dans différents modes de jeu, avec une carte multi-itinéraires qui permet au joueur de décider de son propre itinéraire.

Télécharger Snake Core à 3,49 €





Secret Files 3 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 2,6 Go, iOS 9.0, Animation Arts Creative Gmbh)



Nina et Max viennent d'annoncer leur prochain mariage ... mais depuis le début, cela s'avère beaucoup plus difficile que prévu. Max est arrêté par la police au milieu de son appartement à Berlin. Nina ne peut regarder la scène que depuis les lignes de côté.



Un message secret de Max à sa sortie commence Nina dans sa quête pour le trouver et la raison de son arrestation. Elle trouve bien plus que cela. Lorsque les observateurs font à nouveau partie de l'image, cela devient clair - le sauvetage de Max n'est peut-être pas la tâche la plus importante à accomplir.



L'opus final de ce jeu de point'n'click ! Télécharger Secret Files 3 à 5,49 €





Reventure (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone, v1.6.8, 184 Mo, iOS 11.0, Pixelatto)



Un nouveau jeu vient de faire son arrivée au sein de l'App Store : son nom ? Reventure ! Ce dernier propose un jeu d'aventure qui se vante d'être le seul et l'unique à proposer 100 fins différentes.



Oui, vous avez bien lu, la différence avec les autres jeux du genre se situe sur sa diversité, qui repose sur les différents chemins choisis, tout comme les décisions.



L'autre point fort ? Son humour... Tout au long de votre chemin, vous pourrez effectuer des actions plus ou moins... spéciales !

Télécharger Reventure à 4,49 €





Repulsive (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 173 Mo, iOS 10.0, Punk Labs LLC)



Le tout nouveau jeu de Punk Labs est le jeu le plus ambitieux du studio à ce jour et aussi le plus original. Repulsive représente une vision du skateboard futuriste dans un avenir dystopique où les hoverboards ont pris le relais de leurs prédécesseurs à roulettes et où résister à un état de surveillance omniprésent fait partie de vos nombreuses activités quotidiennes.



Inspiré du classique jeu d'arcade 720º, Repulsive est tout à fait au goût du jour en exploitant les capacités de nos iPhone et iPad. On y trouve un environnement détaillé en cell-shading 3D et plutôt vaste. Tout est skatable dans la ville, avec même des défis disséminés un peu partout, rassemblant une histoire cohérente. Mais si vous ne vous souciez pas de tout cela, vous êtes libre de simplement errer et de pratiquer votre glisse comme bon vous semble.

Télécharger Repulsive à 5,49 €





Mirages dhiver (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 712 Mo, iOS 9.0, Mirari Games)



Mirages of Winter est un jeu d’aventure sur le passage de l’hiver au printemps et sur la relation harmonieuse entre l’homme et la nature.



Embarquez dans un voyage poétique au coeur de l’île de l’hiver. Explorez les magnifiques paysages peints à l’encre et découvrez leurs énigmes apaisantes. Trouvez les cinq essences élémentaires dans le monde et utilisez-les pour ouvrir de nouveaux chemins vers le printemps.

Télécharger Mirages dhiver à 5,49 €





Gunky (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 94 Mo, iOS 9, Dale Penlington)



Gunky est un jeu de puzzle / plateforme addictif. Utilisez vos doigts pour déplacer les caisses colorées afin d'aider Gunky à traverser chaque niveau en toute sécurité.



Fonctionnalités:

-Initiatives tactiles pour déplacer et construire des ponts avec des caisses.

-Beaucoup de niveaux difficiles avec plus ajoutés régulièrement. Télécharger Gunky à 2,29 €