Spotify : Vous allez bientôt pouvoir faire des dons à vos artistes préférés

C'est avec fierté que l'entreprise suédoise a annoncé : "Prochainement, nous donnerons aux artistes la possibilité de rediriger ceux qui les écoutent vers une destination de collecte de fonds de leur choix depuis leurs profils d’artistes". Cette initiative est pour aider ceux qui ont vu leurs revenus plonger depuis l'arrivée du Covid-19. Il a été révélé à plusieurs reprises que de nombreux professionnels de la musique n'arrivent plus à vivre de leur passion depuis plusieurs semaines. Puisqu'il ne faut pas croire que tout le monde a les mêmes revenus que Kanye West ou Ariana Grande. Que vous soyez un ancien dans l'industrie musical ou que vous venez de débuter, Spotify vous invite à vous rendre sur cette page pour faire la demande de l'ajout de cette fonctionnalité sur votre profil. Vous aurez une inscription à remplir avec quelques questions. Puis une équipe de Spotify viendra vers vous pour donner plus de détails sur la date de disponibilité de cette nouveauté. Source

Si Spotify a eu l'idée de proposer cette nouveauté, c'est parce que la plateforme de streaming a remarqué que de nombreux musiciens étaient en difficulté financière en cette période de Coronavirus. Les albums physiques se vendent moins comme les boutiques sont fermées et les concerts sont annulés étant donné que les rassemblements sont strictement interdits un peu partout dans le monde. Pour aider les personnes qui font vivre Spotify, le groupe a eu l'idée de mettre en place un système de donation qui sera disponible sur tous les profils d'artistes.

Dans peu de temps, vous allez probablement voir de nombreux artistes mettre en avant leurs titres sur Spotify pour attirer votre attention sur leur profil. En effet, la plateforme de streaming a annoncé lancer prochainement une nouvelle source de rémunération. Il s'agira d'un outil qui vous permettra d'envoyer de l'argent à un artiste que vous appréciez. L'avantage c'est que la donation se fera via un système sécurisé et ce sera à vous de choisir le montant !

