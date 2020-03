Apple COVID-19 : une app officielle de dépistage et de conseils

Apple COVID, voilà le nom de la dernière application de la firme à l'iPhone. Publiée ce jour aux USA, l'app est un nouvel outil de dépistage et un ensemble de ressources pour aider les gens à rester informés et à prendre les mesures appropriées pour protéger leur santé pendant la propagation de COVID-19 (souvent appelé Coronavirus), sur la base des dernières directives du CDC - le Centers for Disease Control and Prevention.

Apple COVID : l'app pour aider l'Amérique face au Coronavirus

Apple a donc publié aujourd'hui une app et le site Web COVID-19 qui permettent aux utilisateurs de répondre à une série de questions sur les facteurs de risque, l'exposition récente et les symptômes pour eux-mêmes ou un proche. Nous avions vu que Siri était déjà capable de vous poser des questions précises, voilà qu'Apple va plus loin.



Après avoir répondu aux questions, les utilisateurs recevront des recommandations du CDC sur les prochaines étapes, y compris des conseils sur l'éloignement social et l'auto-isolement, comment surveiller étroitement les symptômes, si un test est recommandé ou non à ce stade, et quand contacter un médecin. Ce nouvel outil de dépistage est conçu pour être une ressource pour les individus et ne remplace pas les instructions des fournisseurs de soins de santé ou les conseils des autorités sanitaires nationales et locales.



Les utilisateurs y trouveront également des réponses aux questions fréquemment posées au sujet de COVID-19, y compris qui est le plus à risque et comment reconnaître les symptômes. En outre, ils apprendront les informations les plus à jour du CDC comme les meilleures pratiques pour se laver les mains, désinfecter les surfaces et surveiller les symptômes.



Pensez-vous qu'une app comme celle-ci devrait être diffusée mondialement ?



