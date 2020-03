iOS 13.4 : amélioration l'autonomie et de la réactivité ?

Cette semaine, Apple a sorti iOS 13.4 avec notamment l'arrivée des achats sur l'App Store unifiés entre macOS, iOS et iPadOS ainsi que de nouveaux Memojis ou encore le support du trackpad. Mais, quid de la réactivité et de l'autonomie ?



C'est le YouTubeur iAppleBytes, un habitué de ce genre de comparatif, qui a réalisé le test en vidéo. Pour vous spoiler un peu, il y a du mieux dans les deux domaines, mais c'est très léger...

iOS 13.4 améliore légèrement l'autonomie

Comme pour chaque nouvelle mise à jour importante, tous les appareils à la Pomme ne bénéficient pas d'améliorations au niveau de la réactivité. Pour ce comparatif d'iOS 13.4, iAppleBytes a utilisé des iPhone SE, 6s, 7 et XR entre la nouvelle version et iOS 13.3.1.



Les critères ? Le lancement d'applications, le jeu vidéo ou encore la navigation sur Internet : si sur les iPhone SE, 6s et 7, le changement est plutôt remarquable avec un gain en réactivité, sur l'iPhone XR, la mise à jour est quasiment invisible.

Du côté de l'autonomie, le Youtubeur a ajouté un iPhone 11 dans le panel, et une nouvelle fois, on constate des irrégularités : les iPhone XR et iPhone 11 gagnent légèrement là où les anciens appareils perdent en durée d’utilisation sur une charge.



Une nouvelle fois, ce n'est qu'un test parmi d'autres, mais iAppleBytes est souvent dans la tendance de ce qui se passe réellement chez les utilisateurs. Et de votre côté, constatez-vous des différences ?