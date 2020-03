Apple propose des coachs pour apprendre à enseigner à distance

Apple continue de lutter à sa façon contre le COVID-19. Après les masques et l’application dédiée au Coronavirus, la firme à l’iPhone offre des sessions de coaching virtuel avec des spécialistes du programme Apple Professional Learning. Ces derniers sont mis à disposition gratuitement pour aider les professeurs à améliorer leur approche de l'enseignement et des flux de travail à distance.

Des cours gratuits avec des coachs spécialisés en e-learning

Les enseignants qui souhaitent organiser une session peuvent envoyer un e-mail à appleprofessionallearning@apple.com pour demander une session de coaching. Apple compte plus de 100 enseignants prêts à travailler avec les enseignants.



Apple a également publié une nouvelle série de formations vidéo pour aider les écoles à distance. Ces vidéos sont conçues pour aider les enseignants à utiliser les fonctionnalités intégrées de leurs appareils Apple pour permettre l'apprentissage à distance pour leurs élèves.



Concrètement, Apple explique comment organiser ses fichiers, comment préparer des documents de présentation avec keynote et comment réaliser des petits clips vidéo avec Clips justement.



Les deux premiers épisodes sont disponibles pour regarder maintenant, et de nouvelles vidéos seront bientôt ajoutées. Pour l'instant, toutes les vidéos sont disponibles en anglais, avec des sous-titres en anglais. Le sous-titrage dans d'autres langues sera bientôt disponible, et espérons en français. Encore faut-il que tout le monde soient équipés d’iPad...



Les vidéos sont à retrouver sur le site d’IBM, partenaire d’Apple sur le sujet.