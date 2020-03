iPhone : Les fournisseurs d'Apple ne s'attendent pas à une année de folie

Il y a 2 heures

William Teixeira

Le Covid-19 est un virus à la fois pour l'homme, mais aussi pour l'économie. Depuis le début de l'année, de nombreuses entreprises dans le monde vivent un véritable cauchemar avec un chiffre d'affaires au plus bas depuis très longtemps. Le Coronavirus c'est aussi des consommateurs qui restent confinés à domicile et qui ne dépensent plus. Toutes les entreprises dont Apple souffrent de la baisse des ventes, indirectement les fournisseurs sont aussi impactés. Plusieurs partenaires d'Apple se sont exprimés sur leur vision de l'année 2020.

Ils s'attendent tous à une baisse significative des commandes

Si Apple vend moins, Apple commande moins auprès des fournisseurs. Ce qui est tout à fait logique ! Depuis le début de l'année, les fournisseurs ont vu leurs commandes de pièces diminuer par rapport à l'année dernière sur le même trimestre.

Reuters s'est intéressé à ce qui se passe en "coulisse" chez les partenaires d'Apple. L'iPhone fait appel à de nombreux fournisseurs de composants partout dans le monde et le média s'est dit qu'il y en aurait forcément un qui donnerait son avis sur la situation actuelle.

Un important sous-traitant d'Apple (qui a voulu rester anonyme) a parlé d'une forte baisse de régime au niveau des commandes qui sont habituellement toujours très intenses avec Apple, comme l'iPhone se vend à chaque fois au-delà des attentes.

D'après l'entreprise, le mois de mars n'est pas "chaotique", mais le sous-traitant anticipe une baisse sur ses revenus.



Le début d'année aura été difficile à cause de l'arrêt de la production dans les usines Foxconn et des autres partenaires d'Apple en Chine, si la production a pu reprendre depuis plusieurs semaines, c'est désormais la demande des consommateurs qui est au ralenti. Le confinement et la fermeture des Apple Store seraient les deux principales raisons.

Apple surveillerait de très près la tendance de la demande aux États-Unis et en Europe.

Un autre fournisseur d'écran pour l'iPhone s'est lui aussi exprimé sur les prévisions qu'il a faites pour son entreprise. D'après ce sous-traitant qui souhaite lui aussi rester anonyme, on parle d'une baisse de 17% des commandes et des expéditions d'écrans qui passe de 70 millions à 58 millions sur la totalité de l'année 2020.



Autre information importante dans le rapport, Apple aurait reporté la mise en production de l'iPhone 12 avec son modem 5G. Nous n'avons pas les raisons précises, mais cela aurait été apparemment inévitable. Même s'il y a cet imprévu, il y a toujours des chances que l'iPhone 12 soit lancé à l'autonome (soit fin septembre, début octobre).

Il y a quand même un bon point c'est que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company le fournisseur des puces série AX fonctionne à un rythme normal et n'a aucun retard !