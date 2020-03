Chine : Lancement réussi pour l'iPad Pro 2020 et le nouveau MacBook Air

En Chine la vie reprend progressivement son cours normal. Après un long confinement et des mesures drastiques du gouvernement pour ralentir la propagation du Covid-19, les choses semblent s'être un peu apaisées, même si le virus est toujours présent. Malgré l'appréhension de sortir de chez soi, les Chinois ont été nombreux à faire la queue devant les Apple Store pour acheter le nouvel iPad Pro et le nouveau MacBook Air.

52 magasins Apple dans le monde ont assuré le lancement des nouveaux produits

C'est un lancement comme rarement on en a vu. En général, quand Apple sort un nouvel iPad Pro ou un nouveau MacBook Air, c'est des files d'attente de centaines de personnes en Europe, en Asie, aux États-Unis... Cette fois-ci, le lancement en boutique s'est réalisé qu'en Chine. Apple a pris la décision de fermer tous les Apple Store dans le monde, sauf les Apple Store chinois qui sont ouverts dans tout le pays !

L'utilisateur 陈文俊 sur le réseau social Weibo a partagé plusieurs clichés du rassemblement de nombreux chinois pour le lancement des nouveaux produits Apple.

Résultat des déplacements en masse, tout en faisant attention de respecter le mètre de distance avec la personne en face de soi.

Apple avait concentré la livraison des nouveaux produits dans ses 52 boutiques chinoises. Comme il n'y avait pas les autres Apple Store à livrer pour le lancement, c'était plus facile pour assurer les stocks !



Il a été raconté sur Weibo que ce lancement a été couronné de succès et les premiers retours ont été très positifs. Plus les jours passent et plus les Apple Store retrouvent leur fréquentation habituelle en Chine. Même si certains choisissent de rester confinés à domicile à cause du manque de confiance envers le gouvernement, une autre majorité ose retourner dans les centres commerciaux et prendre à nouveau les transports en commun.

Le respect du mètre de distance, le port du masque et la vérification de la température avant d'entrer dans une boutique sont toujours indispensables.