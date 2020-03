Promotions de folies : Des écouteurs sans fil de Aukey et Yobola à -80%

Hier à 22:21 (Màj hier à 23:20)

Julien Russo

7

Sur le marché des écouteurs sans fil, la qualité n'est pas que chez Apple. Des concurrents assurent aussi des produits premium avec un son parfois à couper le souffle, pour moins cher que des AirPods/Pro. Ce week-end, deux marques proposent une promotion très agressive. Il s'agit d'Aukey et Yobola.

Jusqu'à -80% sur le prix officiel

Commençons par les écouteurs sans fil de Aukey qui propose ses EP-T21 à un prix cassé. Puisqu'ils passent de 159,98€ à 25,98€ (vous avez un coupon de 10€ à appliquer avant d'ajouter l'article au panier). On doute par contre que le prix de base soit si haut, car d’autres les vendent plutôt autour de 60€ en moyenne.



Ces écouteurs sans fil sont considérés comme le haut de gamme chez Aukey, ils proposent un son de qualité sonore supérieure et offrent un appairage très rapide avec votre iPhone ou tout autre appareil compatible Bluetooth. La marque explique qu'il suffit de sortir les écouteurs de leur boitier de charge pour qu'ils se connectent automatiquement à l'appareil s'il est à porter.

Aukey le promet, la connexion sans fil est stable et efficace !

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, l'unique couleur proposée est le noir. Idéal pour ceux qui hésitent à acheter les AirPods à cause de la version noire qui n'existe pas.

Au niveau de l'autonomie, Aukey propose jusqu'à 5 heures de musique sans interruption, avec le boitier de charge capable de contenir 25 heures de charge.

Ajoutons également qu'ils ont le contrôle tactile, qu'ils ont des microphones intégrés qui fonctionnent avec un smartphone iOS et Android et cerise sur le gâteau, ils ont la certification d'étanchéité IPX4.

Les écouteurs sans fil Yobola

Yobola n'est pas une marque très connue, mais malgré tout elle s'est fait une petite place le marché très concurrentiel des écouteurs sans fil. Yobola propose ses écouteurs T2 à un prix très attractif, normalement vendu à 139,99€, ils sont temporairement à 23,99€ (avec une case -20% à cocher avant l'ajout du produit au panier). Idem que pour Aukey, Amazon a semble-t-il exagéré les prix. Mais c’est une tres bonne affaire tout de même.



L'entreprise annonce que ses écouteurs peuvent gérer jusqu'à 7h d'appels vocaux ou de musique en continu sans s'arrêter. Le boitier de charge monte jusqu'à 56 heures d'autonomie (ce qui parait un peu énorme quand même).

Les écouteurs possèdent la connectivité en Bluetooth 5.0 et assurent un appairage très facile avec votre smartphone ou votre tablette, ordinateur...

Les écouteurs ont également une qualité audio supérieure grâce aux basses plus abondantes. Les T2 savent particulièrement bien vous isoler du bruit qui vous entoure. Même si sur l'image du produit n'en a pas spécialement l'air, la marque insiste bien sur le fait que les écouteurs s'adaptent à la perfection à vos oreilles.