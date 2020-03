Un accessoire Elago pour transformer des AirPods en Powerbeats

Il y a 2 heures

Alban Martin

4

Si vous avez des AirPods ou AirPods Pro mais que vous regrettez de ne pas avoir choisi les derniers Powerbeats 4, sachez que Elago vient de sortir l'accessoire utilme à 9,99€ ! En effet, un crochet d'oreille en silicone permet d'attacher vos AirPods et de s'attacher ensuite lui-même sur vos oreilles. Pratique et efficace ce petit Earhook Crochet.

Le crochet d'oreille pour AirPods et AirPods Pro à 10€

Vous ne vous ruinerez donc pas avec cet accessoire simple mais ingénieux qui reprend l'ergonomie des écouteurs sportifs de Beats. Il s'agit d'un petit crochet doux qui tient un AirPod et qui entoure votre oreille. Idéal pour les grands sportifs qui ne veulent pas se prendre la tête à remettre en place leurs écouteurs au moindre mouvement. Si les AirPods classiques ont du mal à tenir bien en place (sans pour autant tomber), les AirPods Pro en revanche sont déjà plus stables de base. Mais avec le Earhook Crochet, c'est encore mieux.



Vendu moins de 10€ et même 8,99€ en cochant le coupon de réduction sur le modèle Pro, c'est un petit cadeau raisonnable. Reste plus qu'à pouvoir sortir essayer tout ça :)



