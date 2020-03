Dropbox expérimente la synchronisation automatique du bureau, des documents et téléchargements sur macOS

Les habitués d'iCloud savent comment il est pratique de pouvoir synchroniser automatiquement le bureau, les documents et les téléchargements sur macOS. C'est un gain de temps et cela permet de rassurer l'utilisateur en cas de vol du Mac ou de pertes de toutes les données.

Dropbox voudrait proposer la même chose !

Dropbox expérimente la nouveauté dans une bêta

Si vous êtes sur la dernière bêta de Dropbox, vous avez probablement remarqué un dossier "Mon Mac" qui apparait sur l'interface. Quand vous y accédez, on peut remarquer que Dropbox propose de cocher trois dossiers pour une synchronisation automatique de l'ajout des nouvelles données.

On retrouve : Bureau, Documents et Téléchargements. Il suffit de cocher ce que vous souhaitez synchroniser automatiquement vers Dropbox. Un gain de temps phénoménal qui permet de ne plus le faire manuellement.

Pour l'instant nous n'avons pas de date sur la sortie officielle de cette nouvelle fonctionnalité très attendue par les fidèles de Dropbox. Il faut dire que ça facilite la vie quand vous avez deux Mac, vous téléchargez sur l'un et vous retrouvez le même fichier sur l'autre.

S'il n'y a pour l'instant aucune information officielle, Dropbox a indiqué récemment avoir complètement remis à neuf son moteur de synchronisation. Celui-ci a le nom de code "Nucleus". L'entreprise avait déclaré début mars : "Au cours des quatre dernières années, nous avons travaillé dur pour reconstruire le moteur de synchronisation de notre client de bureau à partir de zéro. Le moteur de synchronisation est la magie derrière le dossier Dropbox sur votre ordinateur de bureau, et c'est l'un des morceaux de code les plus anciens et les plus importants de Dropbox."

