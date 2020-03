GRID Autosport : Feral Interative recherche des testeurs pour son mode multijoueur

Guillaume Gabriel

C'est un véritable carton sur l'App Store ! GRID™ Autosport (v1.3.1, 3,7 Go, iOS 12.1), sorti en novembre 2017, propose aux joueurs des graphismes incroyables et une vraie belle adaptation du troisième opus sorti sur PC et consoles en 2014.



Le pari était risqué, et pourtant... Les développeurs de Feral souhaitaient donne une nouvelle vie à leur jeu GRID Autosport, et pour ce faire, ils ont choisi le mobile.



Pour réussir à convaincre les joueurs, il fallait ainsi retravailler les graphismes pour s'approcher des consoles actuelles mais également proposer un contenu intéressant. C'est réussi pour ce jeu premium, qui travaille actuellement sur un mode multijoueur.

GRID Autosport recherche des bêta-testeurs pour le multijoueur

Aujourd'hui, Feral Interactive a commencé à rechercher des testeurs sur iOS pour le futur mode multijoueur de GRID Autosport. Pour pouvoir y participer, il faudra avoir au minimum 4 Go de stockage et posséder iOS 12.1 ou une version ultérieure.



Bien sûr, il faudra posséder le jeu initial, disponible sur App Store, Play Store et Nintendo Switch au prix de 10,99€. Si vous voulez participer à ce premier test, il vous suffit de vous inscrire via le lien TestFlight du studio londonien.

