HQ Trivia : l'application officiellement sauvée par un investisseur privé

Que les dernières semaines ont été chaudes pour Rus Yusupov, co-fondateur et CEO de HQ Trivia : alors qu'une acquisition de l'application devait se faire, elle est finalement tombée à l'eau. Suite à cet échec, l'ambiance dans l'équipe a tout bonnement explosé, un petit groupe d'employés le pointant du doigt pour sa mauvaise gestion et tentant de le destituer en interne. Mais hier, une notification envoyée aux joueurs les informait qu'une nouvelle partie serait lancée aujourd'hui à 21 heures, suite au rachat de l'application par un investisseur privé. Bonne nouvelle ?

Aux États-Unis, lorsque l'on parle de quizz sur mobiles, le nom qui revient sans cesse n'est autre que HQ Trivia & Words (v1.5.12, 168 Mo, iOS 11.0). En effet, depuis de nombreuses années, l'application fait le bonheur des joueurs, permettant d'affronter d'autres joueurs et même, pour les meilleurs, d'empocher de l'argent. Une popularité tellement énorme que des stars comme Dwayne Johnson se sont alliées au jeu, le temps d'une promotion ou d'un partenariat. Seulement, ces dernières semaines, les développeurs étaient dans une situation délicate entre difficultés financières, acquisition échouée et perdant une grande partie de leur équipe. La belle nouvelle, c'est que finalement, l'application serait sauvée par un mystérieux bienfaiteur.

