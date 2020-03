Nouveautés : Microsoft 365 et Teams pour les particuliers

Alban Martin

Microsoft Office est mort, vive Microsoft 365. Voilà la première nouveauté du côté du géant de Redmond qui vient de renommer son offre avec Word, Excel, PowerPoint et autre Outlook. Mais ce n'est pas tout, Microsoft en profite pour étendre Teams aux particuliers. De quoi enterrer Skype prochainement ?

Office 365 est remplacé par Microsoft 365

Microsoft va renommer Office 365 en Microsoft 365 et, en même temps, lancer de nouveaux forfaits pour un usage personnel et familial. Les plans personnels commenceront à 6,99€ par mois, et les plans familiaux commenceront à 9,99€, donc rien de nouveau du côté des prix.



En revanche, la firme prévoit de nouvelles fonctionnalités pour les applications du pack Office avec par exemple Microsoft Editor pour aider à la rédaction dans Word, Presenter Coach pour les présentations Powerpoint et autre Money pour aider à la gestion d'un budget via Excel.



Le but est d'apporter le célèbre ensemble d'outils vers des solutions qui vous aident à gérer votre travail et votre vie dixit Yusuf Mehdi, le CVP de Microsoft.



Les nouveaux plans seront mis en ligne le 21 avril.

Microsoft Teams pour les consommateurs

C'est un énorme changement pour Microsoft, mais pas nécessairement surprenant. La société a mis Microsoft Teams à la disposition des utilisateurs professionnels depuis un certain temps maintenant, et elle est devenue une option populaire à part entière. Pour aller plus loin et contrer Slack, Teams s'ouvre aux particuliers.



Microsoft Teams combine non seulement un service de chat, mais également le service d'appel vidéo de Microsoft, ainsi que les autres applications et autres fonctionnalités les plus utilisées de l'entreprise. La nouvelle version pour les consommateurs sera lancée un peu plus tard cette année, mais aucune date de sortie n'a encore été fixée.



Les équipes Microsoft pour les consommateurs leur permettront de basculer entre leurs comptes personnels et professionnels si nécessaire. On pourra ainsi partager des listes de courses, planifier sa vie de famille, gérer les temps d'écran sur PC et Xbox ou encore envoyer des notifications à la famille selon leur position.

Mais Skype alors ?



Skype continue d'après Microsoft qui ajoute que c'est une excellente solution pour un usage personnel. Mais jusqu'à quand ? On voit mal l'intérêt de garder les deux solutions sur le long terme.



D'ailleurs, qui utilise encore Skype parmi vous ?

