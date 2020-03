Le co-créateur de Siri est déçu de ce qu'est devenu son assistant vocal

Julien Russo

Luc Julia, ce nom ne vous dit rien ? C'est pourtant une personne qui a été très importante au sein d'Apple. Il s'agit du co-créateur de Siri. Lors du rachat de l'assistant vocal, il a expliqué avoir rejoint Apple non pas parce qu'il aimait l'entreprise, mais pour rejoindre son ami Adam qui a été à ses côtés dès les débuts de l'assistant vocal en 1997.

Il n'aime pas Apple et pourtant Steve Jobs a réussi à le convaincre

C'est lors d'une interview que Luc Julia a révélé l'incroyable parcours de Siri, il a déposé le premier brevet de l'assistant vocal en 1997 sous le nom de "The Assistant". C'est à partir de ce moment que l'histoire de Siri commence vraiment.

Il explique avoir toujours cru au projet, même si les débuts ont été très difficiles parce qu'il faut l'avouer la reconnaissance vocale avant les années 2000, c'était très loin de ce qu'on connait aujourd'hui.



Au bout de quelques années, "The Assistant" va s'appeler "SRI" puis évoluera sous le nom de "Siri" qui sera également le nom de la société. L'entreprise va rapidement attirer l'attention de Steve Jobs qui voulait coûte que coûte racheter l'entreprise et posséder l'assistant vocal et ses employés. En 2010, la transaction entre Siri et Apple va s'effectuer, la nouveauté arrivera après sur l'iPhone 4S.

Au cours de l'interview, Luc Julia parle sans tabou du lancement de Siri en avançant le fait que l'assistant vocal était très limité et qu'il était fermé qu'aux apps d'Apple (gérer les rendez-vous dans le calendrier, envoyer un message...).

Par la suite, Luc et le reste de son équipe ont voulu apporter plus à Siri, mais il explique que sans l'esprit visionnaire de Steve Jobs qui poussait le projet vers le haut, cela était devenu impossible. L'équipe Siri a été reprise par Scott Forstall le responsable d'iOS, il le qualifie comme un "gros connard". Pourquoi ? Parce qu'il ne comprenait strictement rien à l'assistance vocale et bloquait toutes les avancées que voulait apporter Luc Julia et Adam. Suite à ce conflit et cette mésentente sur l'avenir de Siri, il a préféré déposer sa démission.

Siri aujourd'hui ?

Aujourd'hui il y a une concurrence de taille. Luc explique que quand on parle d'intelligence artificielle, on pense en premier à Alexa d'Amazon, puis à Google Assistant. Mais pas à Siri. Selon lui, Apple a gâché l'évolution de son assistant vocal, ce qui fait qu'aujourd'hui Siri est bridé en possibilité et en réponse. Il se dit ne pas avoir d'iPhone et ne plus utiliser Siri.

Retrouvez l'interview de Kombini Techno ci-dessous.



