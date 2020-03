Halide : arrivée d'un mode Rescue et amélioration de Smart RAW

Guillaume Gabriel

On le sait, il est difficile de se faire une place sur l'App Store, et plus particulièrement dans la catégorie Photographie tant le secteur est bouché et les applications se multiplient.



Pourtant, Halide (v1.16.0, 22 Mo, iOS 11.0) réussit à se démarquer en proposant une application entièrement consacrée à la photographie et à ses réglages avec brio comme nous l'indiquions à sa sortie.



Elle permet de nombreux réglages manuels pour les plus connaisseurs d'entre nous, et continue d'apporte de nouvelles possibilités au travers de mises à jour. La dernière en date est assez conséquente puisque la version 1.16 apporte notamment un mode Rescue.

L'application Halide vient à votre secours

Halide est l'une des applications d'appareil photo les plus populaires pour iPhone notamment avec ses nombreux réglages permettant un contrôle total. Aujourd'hui, cette dernière passe en version 1.16 avec l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité appelée «Rescue». Celle-ci crée désormais automatiquement une sauvegarde de chaque photo prise avec l'application pour éviter d'éventuelles pertes en cas de batterie déchargée ou d'arrêt brutal de l'application.



Une fois la sauvegarde manuelle faite, l'application supprimera automatiquement sa photo pour ne pas prendre plus d'espace sur votre appareil. Parmi les autres nouveautés, on note une amélioration du mode Smart RAW qui consommera moins de mémoire.

