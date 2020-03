Homo Machina : le jeu de ARTE est gratuit pour le confinement

Votre objectif ? Faire tourner cette incroyable usine qu'est notre corps au travers d'une trentaine de puzzles à résoudre ! Une vraie réussite qui a remporté de nombreuses récompenses à l'époque ! Une belle occasion d'économiser 2,29 euros et de découvrir cette merveille !

Homo Machina est un puzzle narratif, inspiré de l’œuvre avant-gardiste du scientifique Fritz Kahn. Plongez l’espace d’une folle journée à l’intérieur du corps humain, représenté comme une gigantesque usine des années 20 et laissez vous guider par une narration poétique et surréaliste.

Si vous ne le saviez pas, le groupe français ARTE s'est lancé en 2018 dans la création de jeux vidéo sur nos mobiles, en laissant les joueurs apprendre en s'amusant. Leur deuxième création, sortie en mai 2018, se nomme Homo Machina (v1.5.6, 568 Mo, iOS 9.0) et permet de comprendre le fonctionnement du corps humain. La belle nouvelle, c'est que pour le confinement, les développeurs ont décidé de le proposer gratuitement pour divertir les jeunes et les moins jeunes.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.