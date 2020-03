Huawei P40 Pro : l'appareil photo bat les records de DXOMARK

Guillaume Gabriel

La semaine dernière, le célèbre constructeur chinois organisait une conférence en ligne pour faire la présentation de sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme, les P40.



Parmi eux, la version Pro faisait beaucoup parler d'elle, notamment au niveau de son appareil photo avec la mise en place de nouvelles technologies.



Comme à son habitude, le site web spécialisé DXOMARK teste la puissance de l'appareil photo avant et arrière afin de les gratifier d'une note permettant l'établissement d'un classement.



Pour la nouvelle cuvée de Huawei, les résultats brisent les précédents records, que ce soit au niveau photo ou vidéo...

Les Huawei P40 Pro ont un appareil photo impressionnant

On s'attendant à ce que ce P40 Pro fasse mal au niveau de la photographie, mais pas à ce point... Les responsables de DXOMARK ont eu le droit de l'avoir dans la main afin de faire un test complet de ses capacités et les résultats sont dingues.



Que ce soit dans la section selfie, photo ou vidéo, le petit nouveau de Huawei bat tous les records ! Du côté de la photo, les gros points forts ne sont autres que la qualité du zoom, l'autofocus, la qualité des détails dans une zone en faible luminosité et le bokeh en Portrait.



Pour la vidéo, c'est la colorimétrie qui est mise à l'honneur, avec une stabilisation à toute épreuve. Au final, le smartphone écope d'une note de 128 en photo/vidéo et 103 en selfie.



