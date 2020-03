Interdiction de faire un poisson d'avril cette année chez Google

Si ce mail s'adresse en priorité pour les équipes de Google, il concerne aussi les nombreux médias qui ont leur place dans Google Actualités . Tous les contenus qui s'avérèrent être des fake news pour "plaisanter" à l'occasion de cette journée spéciale seront immédiatement supprimés de Google Actualités. La directrice marketing a quand même assuré qu'en 2021 cette journée sera respectée et que Google y mettra le paquet !

Aux États-Unis comme dans le reste du monde, le 1er avril est le jour parfait pour faire une blague à ses collègues. Cependant, avec ce que nous vivons aujourd'hui, d'après Lorraine Twohill la directrice marketing de Google, ce n'est pas le bon moment pour respecter cette tradition. Selon elle, pour cette année il faut s'abstenir . C'est à travers un mail qu'elle a demandé à l'ensemble de l'équipe Google de rester sérieux et de faire du moteur de recherche un outil qui permet de trouver des informations pertinentes et fiables en pleine période de pandémie.

Vous l'avez remarqué, depuis le début de l'année 2020 rien ne va. On a eu le droit à plusieurs événements dramatiques, dont le Coronavirus qui a pris une ampleur très inquiétante dans le monde entier. À travers un mail interne, obtenu par Business Insider , il a été révélé que Google ne ferait pas de "poisson d'avril" à ses salariés et à ses utilisateurs cette année. Un choix qui parait une évidence dans un contexte comme celui-ci.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.