iPhone 9 : Les coques débarquent en magasin, signe d'une arrivée imminente ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

1

Dans le passé nous avons vu à plusieurs reprises de nouvelles coques arriver quelques jours avant la sortie d'un nouvel iPhone. En général, les accessoiristes se préparent et rendent disponibles leurs protections juste avant l'annonce. Depuis quelques jours, plusieurs enseignes américaines (dont Best Buy) ont reçu des coques d'un iPhone qui n'existe pas... Étrange !

"New iPhone 4.7 pouces 2020"

Les réceptions ont commencé hier. Plusieurs enseignes américaines ont reçu des colis de coques pour iPhone. Quelque chose de banal, cependant ce qui l'est moins c'est que ces protections sont pour un iPhone qui n'a pas encore été annoncé. En effet, sur la boite de cet accessoiriste qui s'appelle "Urban Armor" on peut apercevoir que la coque est réservée pour un iPhone ayant une taille de 4,7 pouces et étant sortie en 2020. Justement, Apple n'a annoncé aucun nouvel iPhone de cette taille...

Même si les photos ont fuité suite à la réception des stocks, les ordres de mises en rayon sont très stricts. En effet, les accessoiristes ont demandé à toutes les enseignes de mettre en rayon les produits, uniquement à partir du 5 avril, soit dimanche prochain !



On imagine donc que la firme de Cupertino pourrait nous faire le même type d'annonce qu'avec l'iPad Pro 2020 et le nouveau MacBook Air. C'est-à-dire en pleine journée nous ajouter les nouveaux produits sur l'Apple Store en ligne et publier un communiqué en simultané.

Ce qu'on ne sait pas malheureusement à travers cette photo, c'est le nom de l'iPhone. Les rumeurs parlent à la fois de l'iPhone 9 ou de l'iPhone SE 2.

Cette photo permet quand même une avancée spectaculaire qu'avaient déjà affirmée les rumeurs, l'écran sera de 4,7 pouces et le bloc avec les capteurs photo ne sera pas comme celui de l'iPhone 11 Pro.

Préparons-nous cette semaine à un lancement imminent d'un nouvel iPhone.



Source