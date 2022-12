Atelier Montgallet : LE magasin de réparation d’iPhone à Paris

Atelier Montgallet n’est rien d’autre que la plus grande référence des réparateurs d’iPhone à Paris. Une position avantageuse qui ne l’empêche pas de vous proposer les tarifs les plus abordables et compétitifs du marché. Vous voulez faire réparer rapidement votre iPhone au meilleur rapport qualité prix, Atelier Montgallet est indubitablement l’une des meilleures alternatives aux réparations de l’Apple Store, surtout si votre iPhone se retrouve hors garantie et que vous n’êtes pas du genre à bricoler.

Où trouver le meilleur réparateur d’iPhone à Paris

Lorsqu’il s’agit de trouver un réparateur d’iPhone à proximité, c’est souvent la croix et la bannière pour trouver l’offre la plus sérieuse et profitable, entre certaines boutiques peu scrupuleuses qui procèdent parfois à des réparations inutiles et les apprentis bricolos qui peuvent créer malgré eux de nouvelles avaries. Si vous souhaitez éviter de prendre des risques inutiles, jouer la carte de la sûreté avec Atelier Montgallet, des professionnels spécialistes de la réparation d’iPhone, cumulant près de 1300 avis positifs de clients sur Google avec une moyenne élogieuse de 4,9 étoiles sur 5.



Autant dire qu’ils n’en sont pas à leur coup d’essai en matière de réparation d’iPhone, de véritables orfèvres du remplacement d’écran d’iPhone, d’habiles virtuoses du changement de batterie en mal d’autonomie, idéalement situés dans le quartier dont ils ont pris le nom, le quartier Montgallet à Paris 12. Ainsi, si votre iPhone nécessite une petite remise à neuf, n’hésitez pas une seconde et rendez-vous sur le champ chez Atelier Montgallet.

Des réparations d’écrans d’iPhone de qualité avant tout

La qualité des pièces de rechange d’iPhone, batterie d’iPhone, écran d’iPhone, antenne, caméra FaceTime, appareil photo, connecteur de charge d’iPhone, etc. est primordiale pour conserver l’expérience unique que procure un iPhone original, sans commune mesure avec tous les smartphones Android. Une réparation avec un écran de qualité permet de ne pas avoir à le changer à nouveau peu de temps après à cause de couleurs ou d’une réactivité qui ne seraient pas au niveau de vos exigences.



C’est la raison pour laquelle les réparateurs d’iPhone d’Atelier Montgallet utilisent exclusivement des pièces d’iPhone originales ou génériques de qualité similaire qui préservent l’expérience Apple et vous protègent de la plupart des risques liés aux réparations habituelles. Le magasin de réparation d’iPhone Atelier Montgallet inspire la confiance avec ses réparateurs sympathiques, bienveillants, souriants et compétents à qui l’on n’a aucune difficulté à confier son précieux iPhone ou iPad à réparer.

Une réparation d’écran d’iPhone 11 à 89 euros !

Chez Atelier Montgallet vous avez le choix ! Réparation d’écran d’iPhone avec écran d’origine ou écran générique haut de gamme pour une économie supplémentaire. La réparation d’écran d’iPhone 11 avec un écran générique haut de gamme ne coûte que 89 euros chez Atelier Montgallet et seulement 129 euros avec un écran d’origine contre 239 euros en Apple Store. De la même manière, la réparation d’écran d’iPhone XR avec un écran générique haut de gamme ne coûte que 89 euros chez Atelier Montgallet, seulement 129 euros avec un écran d’origine contre 239 euros en Apple Store. Dernier exemple, la réparation d’écran d’iPhone X avec un écran LCD générique haut de gamme ne coûte que 89 euros, 149 euros avec un écran d’origine contre 330 euros en Apple Store. Cela vous offre la possibilité de réaliser des économies substantielles qui soulageront votre portefeuille comparé à ce qu’Apple propose en réparation hors garantie.



Pour les lecteurs, le code iPhonesoft2022 donne droit à 10% de réduction sur les réparations d’iPhone.

Réparation d’iPhone garantie 6 mois

Chez Atelier Montgallet, les réparations d’iPhone sont toutes garanties 6 mois pièces et main-d’œuvre. Une période de 6 mois au cours de laquelle vous pourrez constater la durabilité et la qualité de la remise à neuf d’iPhone ou d’iPad réalisée par Atelier Montgallet.

Réparation express d’écran d’iPhone à Paris

Les réparateurs d’iPhone d’Atelier Montgallet opèrent les réparations d’iPhone les plus courantes en seulement quelques dizaines de minutes sans faire aucun compromis sur la qualité des réparations. Vous pourrez ainsi récupérer votre iPhone réparé en quelques instants sans même avoir à prendre rendez-vous. Cela contraste avec les délais d’attente propres aux réparations en Apple Store qui nécessitent une prise de rendez-vous avec parfois des dates lointaines ou même parfois l’absence de créneau horaire disponible avec par ailleurs des prix bien plus élevés comme évoqué ci-dessus.

Réparation d’iPhone à distance

Si vous ne résidez pas en Île-de-France, que Paris est trop éloigné ou que tout simplement vous n’avez pas envie d’aller plus loin que votre bureau de poste, Atelier Montgallet propose également sur son site web un service de réparation d’iPhone et d’iPad par correspondance via des échanges de colis. L’envoi du colis est à votre charge et le retour est offert ou compris dans leurs tarifs. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous directement en boutique au 181, rue de Charenton à Paris Montgallet du lundi au samedi de 10 h à 19 h, appelez le 01 43 47 45 70 ou rendez-vous sur le site Internet www.atelier-montgallet.com.

