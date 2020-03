iPhone 9 : de nouvelles rumeurs prévoient un lancement le 15 avril

On ne sait pas encore s'il portera le nom d'iPhone 9 ou d'iPhone SE 2, mais une chose est sûre, sa date de lancement approche à grands pas, bien qu'elle ne soit pas encore officielle.



Difficile d'estimer à quel moment la Pomme se décidera de commercialiser son nouvel iPhone low-cost en raison du climat actuel qu'apporte la pandémie du coronavirus, mais si l'on en croit les dires de Jon Prosser, spécialiste du high-tech, on se dirigerait vers la date du 15 avril.

L'iPhone SE 2, qui pourrait s'appeler l'iPhone 9, devrait être lancé au cours du mois d'avril selon le spécialiste Jon Prosser. Des réunions internes auraient eu lieu pour décider de la fameuse date de lancement, et l'annonce devrait être faite le 15 avril pour une commercialisation une semaine après, soit le 22 avril.



iPhone 9 update 👀



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

- Announcement on April 15

- Shipments on April 22



Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.



Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F