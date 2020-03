Japan Display lève 200 millions de dollars pour réduire sa dette

D'après Reuters qui est à l'origine de cette révélation, il ne fait aucun doute que le sauveteur est Apple qui maintient à la vie Japan Display suite aux accords commerciaux très intéressants qu'elle possède avec la firme japonaise. Le rapport indique : "[Japan Display] annonce qu'il a finalisé et conclu l'accord avec le client pour le transfert d'une partie des équipements de l'usine de Hakusan. Le client est une société étrangère qui est l'un des principaux clients de JDI. Cependant, en raison d'un accord de non-divulgation que JDI a conclu avec le client, les détails concernant l'accord ne peuvent pas être divulgués".

Sans Apple, Japan Display n'existerait probablement plus. En effet, Apple a contribué au sauvetage de son fournisseur d'écrans de multiples fois ces dernières années. Cette fois-ci, Apple aurait préféré acheter des équipements de fabrication LCD qui étaient dans l'usine de Hakusan City au centre du Japon. Il est précisé qu'il s'agit plus d'un transfert de propriété qu'un déménagement physique vers un autre site. Avec cet investissement, Apple va effectuer un virement de 200 millions de dollars vers Japan Display qui va s'en servir pour rembourser sa dette faramineuse qu'elle a accumulé.

Une fois encore on parle de Japan Display pour des problèmes financiers. Le fournisseur tant aimé par Apple qui s'est fait détourner 5,3 millions de dollars par son ancien directeur financier, est aujourd'hui à nouveau demandeur pour combler sa dette et comme d'habitude, Apple en bon client aurait répondu présent.

