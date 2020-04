App Store Connect : Apple améliore la visibilité sur les revenus aux développeurs

App Store Connect c'est la plateforme où se rendent les développeurs pour publier une mise à jour de l'app, pour modifier un tarif, une description, répondre à une note... C'est aussi l'endroit où un développeur voit les revenus de son application. C'est justement sur cette dernière catégorie que la firme de Cupertino a pris la décision de faire une grosse modification.

Une meilleure visibilité

Apple a choisi la date du 1er avril pour annoncer une nouvelle option pour tous les développeurs iOS, iPadOS et macOS. Désormais, sur le panneau de contrôle d'App Store Connect, les développeurs auront un rapport clair, précis et détaillé sur les revenus que génère leur application sur l'App Store.

Les détails seront nombreux, comme la date des achats ou encore les jours qui sont les plus rémunérateurs. Il y aura aussi plus d'informations sur la localisation de la personne qui a acheté l'app ou acheté un contenu payant.

Les développeurs auront aussi accès aux revenus par semaine et par mois.

L'objectif est d'apporter le maximum de visibilité sur les gains.

Dans un post sur son blog réservé aux développeurs, Apple explique : "À partir d'avril 2020, vous pourrez obtenir plus de détails sur le produit final de vos achats d'applications et d'achats in app, y compris les dates de transaction et de règlement des achats, ainsi que l'État ou la province pour les transactions aux États-Unis et au Canada. Il vous suffit de télécharger le rapport "Tous les pays ou régions (détaillé)" dans App Store Connect."