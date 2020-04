L'Apple TV 4K va intégrer les offres du FAI belge Proximus

William Teixeira

À chaque fois qu'un fournisseur d'accès à internet propose l'Apple TV 4K dans son offre, les retours sont toujours positifs. Il y a eu Salt en Suisse et Monaco Telecom qui l'ont déjà introduite dans leurs abonnements depuis plusieurs mois. En France, seul Canal+ permet d'avoir l'Apple TV 4K dans le cadre d'un accès à ses bouquets.

Proximus choisi l'Apple TV 4K comme boitier TV

Avant de proposer cela à ses clients, de nombreuses personnes en interne de Proximus ont testé encore et encore tvOS pour voir si cela correspondait à ce qu'ils recherchaient. Le résultat a été sans appel. Marqué par la fluidité, les performances et le choix diversifié des applications sur l'App Store, Proximus a décidé d'acheter en masse l'Apple TV 4K pour l'envoyer à ses clients qui souscriront à son contrat le plus haut de gamme.

Le FAI précise : "D’ici la fin de la première moitié de l’année, les clients Proximus pourront bénéficier de l’Apple TV 4K comme décodeur principal dans l'offre Epic combo full ".

L’opérateur belge ajoute également que tous ses abonnés qui choisiront cette offre auront accès gratuitement pendant 1 an à la plateforme de streaming Apple TV+.

Un argument supplémentaire pour convaincre de choisir l'offre la plus chère !

L'Epic Combo Full est proposé au tarif de 79,99€/mois avec une réduction à 49€/mois pour les trois premiers mois.



Peut-être que ce prix choquera les français qui sont habitués à des tarifs moins élevés et à une réduction sur un an et non pas trois mois, mais il faut quand même prendre en compte que l'offre "Full expérience" de la famille permet l'accès à plus de 80 chaines, permet 36h de replay et d'enregistrements, la possibilité d'ajouter des options TV, un abonnement mobile avec 40 Go de data, le cloud gaming de haute performance avec Shadow...



