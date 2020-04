Snapchat : les filtres pour la distanciation sociale

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

En ces temps difficiles, avec la propagation toujours plus alarmante du coronavirus, il faut plus que jamais respecter les conseils d'hygiène et de santé des spécialistes, dont la distanciation sociale.



Seulement, les plus jeunes ne sont pas toujours attentifs à ces actualités, malgré l'urgence de la situation... Heureusement, des initiatives ont lieu pour tenter de faire prendre conscience de ce qu'est cette pandémie. C'est notamment le cas de Snapchat (v10.78.6.0, 185 Mo, iOS 10.0) qui, après avoir ajouté la nouvelle chaîne "Allô Docteurs" avec Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes, vient de mettre en place deux nouveaux filtres efficaces.

Snapchat utilise la réalité virtuelle pour la distanciation

Ainsi, deux nouveaux filtres sont disponibles au sein du célèbre réseau social : le premier, et le plus important, se nomme « My Social Distance » et fait apparaitre un cercle imagine autour de vous en réalité virtuelle pour mesurer la distance requise entre les personnes.



Le second est un grand rappel sur les gestes à adopter pendant cette dure période... Il met en avant le fait de devoir se laver les mains souvent et d'éviter de se toucher le visage.



Attention tout de même, rappelons qu'en cette période de confinement, nous devons éviter de sortir, sauf pour des raisons urgentes.

