Twelve South dévoile l'AirBag pour les AirPods ou AirPods Pro

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

William Teixeira

3

La célèbre marque Twelve South dévoile un accessoire en cuir. Sous forme de pochette, l'accessoiriste vous propose de mettre vos AirPods en sécurité et les porter autour de votre cou ou au-dessus de votre épaule. Le constructeur indique qu'il est possible de détacher ou de laisser la sangle, selon vos préférences !

Seulement 700 exemplaires disponibles pour le AirBag

Reconnu mondialement pour ses coques de protections, ses supports pour iPad, ses batteries externes... Twelve South est un accessoiriste qui déborde d'idées et tous ses clients les plus fidèles vous le diront, il est impossible d'être déçu.

La marque lance aujourd'hui une nouvelle protection pour les AirPods. Celle-ci s'appelle "AirBag". À la fois classe, de haute qualité et innovante, ils sont proposés en série limitée à seulement 700 exemplaires.

Livré avec un compartiment en cuir pour y installer la boite de recharge de vos AirPods et une sangle pour la porter autour de votre cou, les AirBag de Twelve South assurent la sécurité de vos AirPods grâce à un bouton-pression en métal.

L'accessoiriste a également pensé au port Lightning, un accès a été laissé pour que vous rechargiez vos AirPods sans les sortir de leur protection ! La pochette est également compatible avec la recharge sans fil des AirPods Pro.



Grâce à cette protection, vous allez protéger des rayures votre boite de recharge et être sûr de ne jamais égarer vos écouteurs sans fil, étant donné que vous pourrez avoir la pochette en cuir autour de votre cou.

Assez coûteux, les AirBag sont proposés au tarif de 49,99 dollars et sont disponibles uniquement sur le site de la marque. Le paiement via Apple Pay est proposé lors de la commande.