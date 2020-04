Disney+ a battu Netflix dans les téléchargements d'applications

Julien Russo

On ne pourra pas dire le contraire, Netflix aura bien profité de sa place de leader. Après toutes ces années, le roi du streaming verrait le vent tourner, puisque depuis novembre 2019 un concurrent lui met des bâtons dans les roues. Il s'agit de Disney+, l'offre de streaming du créateur de Mickey qui fait de plus en plus d'ombre à Netflix.

Depuis le début de l'année, Disney+ fait mieux que Netflix aux États-Unis

Alors que Disney+ est déjà disponible aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas et dans de nombreux pays européens, dans 5 jours le lancement aura enfin lieu en France pour le plus grand bonheur de tous !

Aux États-Unis, Disney+ est disponible depuis début novembre et l'application se fait déjà remarquer dans les tendances des apps les plus téléchargés. D'après une analyse d'Apptopia et de Braze, le service de streaming de Disney se téléchargerait à une vitesse hallucinante, au point qu'il passerait devant Netflix, une première dans le monde du streaming.

C'est fini, Netflix n'est plus tout seul sur le marché du streaming. Si le service a été "le petit chouchou" du monde entier pendant de nombreuses années, la situation va désormais devenir plus compliquée et le challenge sera permanent pour rester attractif. Aujourd'hui, un utilisateur a plus de choix. Il peut se rendre sur Disney+, Apple TV+ et Amazon Prime Vidéo, même si ce dernier n'a jamais vraiment été une menace pour Netflix.

Depuis que le service de Disney est arrivé avec ses nombreuses licences (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic), Netflix a directement su que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Maintenant qu'il y a une grosse concurrence qui s'est installée, les prix vont peut-être baisser et les arrivées dans le catalogue devenir moins nombreuses si les abonnés abandonnent leur abonnement pour aller vers Disney+.

Le classement ci-dessus concerne : janvier, février et mars 2020. Trois mois où le confinement a été de rigueur à commencer par la Chine puis après dans le reste du monde à partir de fin février, début mars. Pendant cette période de #StayAtHome les souscriptions aux services de streaming ont explosé dans le monde entier. Ce qui a permis de dévoiler au grand jour vers quel service les gens sont le plus attirés. Les téléchargements d'applications expriment beaucoup de choses, puisque c'est à partir de là que tout démarre. Une fois que l'app est installé, l'utilisateur peut découvrir le catalogue et s'abonner.



Sur le premier trimestre de 2020, en Europe Netflix a gardé la main sur sa première place. Cependant aux États-Unis, la chanson n'est pas la même. Puisque c'est Disney+ qui recueille le plus de téléchargements sur cette période avec quand même 14,1 millions. Soit 2,2 millions de plus que l'app Netflix.

Si le service de Disney est absent en Europe, c'est parce que le lancement a eu lieu le 24 mars et les chiffres n'ont pas pu être représentatifs sur la totalité du trimestre.



La concurrence pour Netflix, ce n'est que le début, puisque Quibi, Peacock, NBC Universal et HBO Max débarquent en 2020 et 2021 pour prendre eux aussi leur part du gâteau.

Il sera intéressant d'observer aussi les performances dans les téléchargements d'apps afin de voir si l'impact sera le même que Disney+.

