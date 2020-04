Les MacBook Air et Pro 2013 / 2014 seront obsolètes le 30 avril

Il y a 1 heure

Alban Martin

Dans une note interne, Apple explique que de nouveaux modèles de Mac vont passer par la case "vintage". Il s'agit des MacBook Air 2013, MacBook Air 2014 et MacBook Pro 2014. Chez la firme à la pomme, il s'agit tout simplement de les rendre obsolète, à savoir qu'aucun Apple Store ne pourra prendre en charge une réparation ou une assistance, même si le client paye.

Encore des Macbook obsolètes

La liste des produits vintage et obsolètes devrait s'allonger le 30 avril prochain d'après Macrumors avec :

MacBook Air 11-pouces 2013

MacBook Air 13-pouces 2013

MacBook Air 11-pouces 2014

MacBook Air 13-pouces 2014

MacBook Pro 13-pouces 2014

Apple defines vintage products as those that were last manufactured more than five years ago. While vintage products were previously ineligible for service, Apple says vintage Macs remain eligible for hardware service at Apple Stores and Apple Authorized Service Providers, but only if repair parts are available, or if required by law.



Apple définit un produit obsolète si il a plus de 5 ans en général, parfois 7 ou 8 ans. Il faut savoir d'ailleurs que depuis un an, Apple a assoupli sa règle sur la réparation des produits obsolètes et peut prendre en charge un ancien modèle si les pièces sont disponibles.



Si vous avez un de ces produits, il est donc peut-être temps de passer sur un modèle plus récent comme l'excellent MacBook Air 2020.