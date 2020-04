Smash : le transfert de fichiers gratuit à la française sur mobile

Alban Martin

Si vous connaissez WeTransfer, le nouveau venu Smash vous sera sans doute familier. Il s'agit d'un service de transfert de fichiers conçu par une entreprise française qui offre une formule gratuite, sans pub et sans limite de taille pour échanger des informations volumineuses. Depuis début 2020, l'app existe sur iOS et Android et "profite" du coronavirus pour s'étendre un peu plus.

Smash : le WeTransfert gratuit sur iOS et Android

En ligne depuis 2016, la société lyonnaise compte déjà plus d'un million d'utilisateurs dans 190 pays et le confinement opéré début mars a fait grimper de 10% ce chiffre en quelques jours avec plus de 100 000 nouveaux clients.



Pour se démarquer de la concurrence, WeTransfer en tête, Smash affiche un service fluide et libre qui ne nécessite aucune inscription mais surtout sans limite de taille de fichiers. La différence avec la version premium réside dans la priorisation des pièces jointes de plus de 2 Go et la durée d'historisation. C'est tout. Outre le fait que Smash est gratuit à l'utilisation, il n'affiche pas non plus de publicité.



Côté app, l'interface est tout aussi ergonomique avec le suivi des téléchargements en temps réel ainsi que la possibilité de personnaliser le lien à partager. Les utilisateurs de Shazam reconnaitront d'ailleurs l'inspiration dans l'écran d'upload, une app qui a toujours soignée sa présentation.



Enfin, si vous êtes sur Android, l'app Smash est évidemment disponible au téléchargement sur le Play Store de Google.



PS : la version Premium à 10€ par mois ou 60€ par an permet de conserver les fichiers pendant un an et l'offre Team à 20€ permet de s'en servir jusqu'à 5 personnes. Voilà comment Smash se rémunère, avec les professionnels.

