Door Kickers: Action Squad sauve le monde sur iOS

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir

Le nouveau jeu du studio KillHouse Games est arrivé sur mobiles. Il s'agit de l'adaptation de leur succès Door Kickers: Action Squad déjà disponible sur PC et sur Nintendo Switch.



Comme son nom l'indique, il s'agit d'enfiler l'uniforme du SWAT pour sauver le monde.



Regardez la bande-annonce vidéo :

Door Kickers: Action Squad est de sortie !

Le jeu d'action néo rétro à défilement latéral avec un fond de tactique arrive donc sur iOS et Android avec un peu d'avance. Votre but est simple : sauver des otages, désamorcer des bombes et autres pour anéantir toute menace.



Avec ses graphismes qui rappellent Tiny Tower, Door Kickers Action Squad n'est pas aussi enfantin puisque le sang y coule à flot à un rythme très soutenu. On pourrait plutôt rapprocher ce titre d'un Metal Slug, mais encore plus nerveux. Outre le gameplay, il lui emprunte son côté Rambo avec de nombreuses armes et équipements qui vous seront nécessaires pour avancer. Que ce soit le lance-flamme, le c4 ou autre mitraillette, chaque élément à son utilité.



Enfin sachez qu'il s'agit d'un jeu premium avec 84 niveaux à terminer et six personnages. De quoi s'amuser pendant des heures, même si le jeu n'est pas compatible avec les manettes MFI et que les contrôles nécessitent une certaine adaptation.



Donnez-nous votre avis !



PS : sur Android le titre est toujours en précommande.

Télécharger le jeu Door Kickers: Action Squad à 3,49€