Tesla vient de réaliser un record de production et de livraison au premier trimestre 2020

Il y a 3 heures

William Teixeira

Pour les trois premiers mois de 2020, Tesla n'a pas chômé. L'entreprise a réalisé un trimestre record en ce qui concerne la production de ses véhicules et la livraison aux nombreux clients qui avaient commandé depuis plusieurs mois. L'entreprise d'Elon Musk a décrit ces résultats comme les "meilleurs résultats jamais obtenus au cours du premier trimestre".

Tesla sait être productif même quand le contexte n'est pas facile

Tesla est une entreprise qui a en permanence une forte demande en véhicule, les commandes s'enchaînent et la production est mise à rude épreuve chaque nouveau trimestre. Toutes les usines doivent remplir des objectifs, parfois ils sont atteints et d'autre fois les usines en sont loin. Quoi qu'il en soit, pour ce début d'année, Tesla a pulvérisé ses statistiques de productions de voitures, en seulement 3 mois elle en a fabriqué 102 672, ce qui a permis d'en livrer 88 400.

Tesla a quand même signalé que le chiffre de 88 400 devrait être plus élevé, parce qu'il correspond à la livraison de la voiture et aux papiers 100% complétés et corrects.

L'entreprise a également détaillé la production et les livraisons des Tesla Model S et X, il y en a 15 390 qui ont été produites et 12 200 livrés à leurs propriétaires durant ce trimestre.

Le reste concerne le Model 3 et Y où il y en a eu 87 282 de fabriqués et 76 200 de livrés.

Une belle performance qui a permis une augmentation du chiffre d'affaires.

Après une année 2019 extraordinaire avec 50% de livraisons supplémentaires, tout semble sourire à nouveau pour Tesla pour ce début d'année 2020.

Les analystes affirment même être surpris et pensent que les chiffres pourraient être encore plus élevés s'il n'y avait pas le Covid-19.



