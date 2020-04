Apple achète plus de 20 millions de masques pour en faire don aux professionnels de la santé

Il y a 1 heure

Julien Russo

C'est à nouveau une attitude remarquable et pleine de bonté qu'on peut apercevoir chez Apple. Tim Cook et le reste de l'équipe de direction ont décidé d'acheter 20 millions de masques pour en faire une donation aux professionnels de la santé qui sont en première ligne pour lutter contre le Covid-19.

Il s'agit de la deuxième grosse donation d'Apple

C'est à travers une nouvelle vidéo publiée sur son compte Twitter que Tim Cook a annoncé cette nouvelle action d'Apple pour lutter contre le Covid-19. Le CEO a expliqué avoir investi dans 20 millions de masques provenant des chaines de productions appartenant à Apple. On pense à Foxconn et ses autres partenaires en Chine, Inde et Taiwan. On vous avait révélé il y a quelques semaines que Tim Cook avait demandé des chaines de productions "spécial masque" en parallèle des productions de produits Apple.



Autre point important, c'est que la firme de Cupertino travaille en collaboration avec les gouvernements du monde entier pour aider en priorité les pays ayant le plus de difficultés dans l'approvisionnement des masques en pharmacie, dans les établissements de santé... On imagine que la France a des chances d'être concernée par cette donation du géant californien.

Le CEO a également annoncé travailler avec ses partenaires sur des écrans faciaux pour les soignants qui sont en contact avec les patients atteints du Covid-19. Tim Cook affirme qu'on lui a déclaré que l'assemblage des écrans faciaux prend moins de deux minutes, ce qui permet d'avoir un rythme de production élevé et un résultat satisfaisant pour les commandes. De plus, ils peuvent être pliés, ce qui permet d'en mettre jusqu'à 100 dans une boite !



En ce qui concerne les masques, la firme de Cupertino ne compte pas s'arrêter là et continuer à aider les pays du monde entier. Le CEO d'Apple a expliqué que la firme de Cupertino prévoit de continuer à produire en masse afin d'obtenir un résultat de : 1 million de masques d'ici la fin de la semaine, puis 1 million de masques supplémentaires par semaine.

Apple insiste sur le fait que ce seront à chaque fois des donations, l'entreprise refuse de vendre des masques.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020





