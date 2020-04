HomePod : Un brevet dévoile une caméra intégrée pour aider Siri

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Les brevets autour du HomePod sont de plus en plus nombreux en ce moment. La firme de Cupertino commencerait-elle à en avoir assez d'être le petit dernier du marché des enceintes connectées ? Il faut dire que Amazon et Google ne font pas de cadeaux à Apple. Les deux entreprises sont particulièrement à l'aise sur ce secteur !

Apple veut réinventer le HomePod

Si vous êtes possesseur du HomePod, vous connaissez le gigantesque potentiel de cette enceinte. Même si Siri reste à perfectionner, la qualité audio est elle impressionnante. C'est le résultat d'un long travail d'ingénieurs spécialisés pour proposer une enceinte connectée qui vaut son prix.

Mais visiblement, ce n'est pas suffisant pour les clients qui préfèrent se rapprocher d'Amazon et de Google pour acquérir une enceinte avec un assistant vocal qui ne leur dira pas à chaque fois : "Désolé, je ne peux pas répondre à cette question".



Du coup, Apple fait tout pour relancer son HomePod et il faut le dire, ce n'est pas à coup de promotions qu'elle y arrivera.

La firme californienne a déposé dans le registre de l'USPTO ces derniers mois de nombreux brevets. On a par exemple eu le droit au HomePod capable de reconnaitre quelqu'un avec la voix. Mais cette fois, Apple veut aller encore plus loin en proposant une caméra intégrée dans son enceinte connectée. D'après les révélations de Patently Apple qui a découvert le brevet, l'entreprise a décrit un système de caméra qui se concentrerait sur le regard de l'utilisateur, mais aussi sur l'identification du visage (un Face ID ?).

Si Apple poursuit le travail autour de cette technologie, cela pourrait annoncer un tournant majeur dans l'histoire du HomePod. Cette nouveauté pourrait débarquer dès la seconde génération de l'enceinte connectée. Dans le reste du brevet, Apple dévoile également des dispositifs à installer dans la pièce où est branché le HomePod ou dans les pièces voisines du HomePod pour "étendre" le regard de Siri.

Une caméra pour quelle utilité ?

Une caméra pour la reconnaissance faciale, d'accord c'est utile. Mais une caméra tout court sans identification du visage, à quoi cela pourrait servir ? Apple pourrait utiliser les yeux de Siri pour capter votre regard quand vous souhaitez allumer des ampoules en particulier. Imaginez-vous dans votre salon avec 2 ampoules connectées dans le coin de droite et 2 autres ampoules dans le coin de gauche. À ce moment-là, Siri pourrait se servir du suivi de votre regard quand vous utilisez la commande vocale "Dis Siri, allume la lumière", l'assistant vocal viendrait ajouter votre regard à cette commande. Si vous regardez à droite de votre salon, ce seront les ampoules du coin de droite qui s'allumeront et non celle de l'autre extrémité du salon.

Voilà ce que décrit Apple comme exemple dans son brevet. Les autres possibilités elles sont nombreuses.



Du côté de la reconnaissance faciale, ce serait là une véritable révolution. Dans un couple avec deux iPhone connectés sur le même réseau WiFi, le HomePod pourrait reconnaitre l'utilisateur afin d'envoyer une requête personnelle (du type envoi iMessage, appel...) vers le bon iPhone. Ce serait un traitement multi-utilisateur. Grâce à la voix + à la reconnaissance faciale, le traitement s'effectuera avec l'iPhone de l'utilisateur qui a déclenché la commande vocale.



Le brevet reste très vague sur l'enregistrement de la reconnaissance faciale. Il y a deux solutions. La première, le HomePod s'occuperait de récupérer l'enregistrement Face ID réalisé pour l'iPhone. Ce qui trahirait la promesse d'Apple qui explique ouvertement sur son site : "Les données de Face ID ne sortent jamais de votre appareil et ne sont jamais sauvegardées sur iCloud ni ailleurs".

La seconde solution serait que l'enregistrement Face ID se fasse directement lors de l'activation du HomePod. L'utilisateur devra alors se mettre debout en face du HomePod et bouger légèrement la tête pour que l’enceinte créer des représentations mathématiques de son visage pour après les chiffrées et les protégées (probablement avec Secure Enclave comme sur l'iPhone).



Notons quand même que ce brevet ne vient pas d'être déposé par Apple, il l'a été en réalité lors du troisième trimestre de l'année dernière. La firme californienne a également procédé à des travaux incorporés à partir d'un brevet provisoire qui date de l'année 2018. Cela prouve qu'Apple travaille autour de ce projet depuis déjà plus d'un an et demi.

Si ce brevet fait du bruit maintenant, c'est qu'il a été révélé publiquement dans le registre de l'USPTO fin de la semaine dernière.