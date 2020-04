Legends of Runeterra : nous connaissons la date de sortie !

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Le célèbre studio Riot Games a récemment annoncé travailler sur de multiples projets dont l'un n'est autre que Legends of Runeterra, un jeu de cartes et de stratégie qui se base sur l'univers de League of Legends.



En bêta depuis quelques semaines sur PC, ces premiers tests ont permis d'en savoir plus sur ce qui nous attend à sa sortie officielle. Car oui, outre une disponibilité sur PC, le jeu verra également le jour sur iOS et Android.



La belle nouvelle, c'est qu'on connaît aujourd'hui la date de sortie officielle et qu'elle approche à grands pas !

Legends of Runeterra sortira le 30 avril sur iOS et Android

Affrontez d'autres joueurs lors de matchs dynamiques, et adaptez votre stratégie pour détruire leur Nexus. Jouez vos meilleures cartes et soyez prêt à riposter, car vos rivaux ne vous laisseront aucun répit. Quand la victoire est à portée de main, saurez-vous surpasser vos adversaires ?

Personnellement, l'annonce de l'arrivée de Legends of Runeterra m'a rendu très impatient : en plus de reprendre l'univers de League of Legends, le nouveau jeu de Riot Games prend la forme de combats de cartes.



Au cours du week-end, Riot Games a annoncé la date de sortie des plates-formes mobiles et PC : le 30 avril prochain !



Et vous, vous avez hâte ?