Le nouveau MacBook Pro 14 avec clavier ciseaux en mai ?

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Apple pourrait commercialiser un nouveau MacBook Pro 13 pouces en mai sous le nom de code J223, selon une rumeur partagée par le YouTuber et leaker Jon Prosser. Décidément actif ces dernier temps, Jon confirme donc les rumeurs actuelles, lancées initialement par l'analyste Ming-Chi Kuo qui avait déclaré fin 2019.

MacBook Pro 13 ou 14 en 2020 ?

Il y a quelques mois, Kuo indiquait que la firme à l'iPhone prévoyait de publier de nouveaux modèles "MacBook Pro" et MacBook Air avec des claviers à ciseaux au deuxième trimestre 2020.

Comme prévu, Apple a lancé son nouveau MacBook Air 2020 le mois dernier avec le nouveau clavier. Il ne reste plus qu'à actualiser le MBP 13 pour la pomme.



Comme l'a noté Prosser, Apple pourrait lancer une nouvelle taille pour son petit MacBook Pro avec un écran de 14 pouces. Nous avons déjà évoqué ce changement à plusieurs reprises, ce qui serait logique après le passage de 15 à 16 pouces en novembre dernier pour le haut de gamme.



Le MacBook Pro 13 pouces actuel utilise toujours des claviers papillon qui peuvent souffrir de problèmes tels que des touches collantes ou qui ne répondent pas après une utilisation prolongée, ce qui a incité Apple à lancer un programme de réparation gratuit dans le monde entier en 2018. Apple a résolu le problème en revenant à un mécanisme à ciseaux avec le nouveau Magic Keyboard sur le MacBook Pro‌ de 16 pouces et le MacBook Air‌ de 13 pouces.



Au-delà du clavier, le nouveau MacBook Pro 14 pouces devrait disposer d'un processeur amélioré avec les puces Ice Lake d'Intel de 10e génération, gravée en 10 nm.



Source