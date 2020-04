Terraria : prise en charge complète des contrôleurs Bluetooth

Guillaume Gabriel

L'excellent jeu de plates-formes et d’action, avec des graphismes rappelant un certain Minecraft, accueille une belle mise à jour. En effet, les développeurs de Terraria (v1.3.0.7.8, 191 Mo, iOS 10.0) viennent de relâcher une update, quelques semaines après l'arrivée de l'énorme version 1.3.



En effet, cinq ans après son lancement officiel sur iOS, le jeu propose désormais un mode multijoueur en ligne, afin de relancer l'intérêt des fans de la première heure.



Concernant la mise à jour du jour, les développeurs apportent une prise en charge complète des contrôleurs Bluetooth, et d'autres.

Désormais, les joueurs peuvent se rendre dans les options pour améliorer leur expérience de jeu en modifiant la disposition de vos contrôles comme bon leur semble.



Pour accompagner cette fonctionnalité, Terraria est désormais entièrement compatible avec les manettes Bluetooth, dont ceux de la PS4 et de la Xbox One. Vous êtes plusieurs à jouer ? Il est possible de configurer 4 profils uniques de contrôle virtuels et de les échanger rapidement dans le jeu.



Si vous ne connaissez pas encore le jeu, nous ne pouvons que vous encourager à le découvrir : il pourrait vite devenir votre meilleur ami durant le confinement.

