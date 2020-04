En difficulté en Chine, l'iPhone 11 baisse de prix !

C'est une technique que pratique fréquemment Samsung après quelques mois de ventes, pour Apple c'est un peu plus inhabituel. Depuis plusieurs jours en Chine, les nombreux revendeurs d'iPhone procèdent à des baisses de prix pour écouler plus rapidement les stocks. La demande est en baisse après la vague du Coronavirus, les premiers retours expriment un marché des smartphones en difficulté.

Une baisse de prix pour attirer les consommateurs

C'est probablement la meilleure technique pour attirer de nouveaux clients. La baisse de prix, autrement dit la promotion !

Les revendeurs Apple procèdent (pour la majorité) à des baisses de prix pour l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. C'est le cas de Suning, qui est l'un des plus gros revendeurs de produit Apple dans toute la Chine. Le partenaire d'Apple s'est surpris soit même à devoir faire des réductions sur la dernière génération d'iPhone pour en vendre !

En effet, on peut par exemple apercevoir une remise de 65€ pour l'iPhone 11, de 157€ pour l'iPhone 11 Pro et de 196€ pour l'iPhone 11 Pro Max. Du jamais vu après plusieurs années de collaboration avec la firme californienne.

Du côté d'Apple, on baisse aussi les tarifs, mais l'entreprise le fait avec les anciens iPhone, du type iPhone XR et iPhone XS. Probablement une question de fierté de ne pas vouloir brader ses nouveaux modèles !

Cette situation qui est probablement temporaire va motiver les consommateurs à privilégier l'achat du dernier iPhone plutôt que d'aller vers les concurrents comme Huawei qui sont en position de force sur le marché local.



La situation d'Apple est compliquée en Chine, puisque si les ventes ne sont pas bonnes en mars, elles ne l'ont pas été non plus en février. D'après Reuters, il y a eu seulement 494 000 iPhone qui ont trouvé un propriétaire au mois de février, pendant la période de confinement. Une catastrophe commerciale pour un smartphone qui rencontre un timide "succès" en Chine, même si celui-ci est très loin de réaliser les mêmes ventes qu'en Europe ou aux États-Unis.



Xiaomi un concurrent majeur d'Apple sur le sol chinois, lui ne ressentirait pas les mêmes effets et affirme même que la demande serait de retour et presque à la normale !

Shou Zi Chew (qui est le directeur financier du groupe) avait déclaré : "Le marché des smartphones en Chine est entré dans une phase de reprise totale, on est déjà revenu à 80 voir 90 % du niveau normal".



