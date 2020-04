Google Fit : Une mise à jour qui apporte de nombreuses nouveautés

Julien Russo

Google Fit est disponible sur iOS et Android. L'application propose toutes les fonctionnalités que vous avez besoin pour traquer votre activité et vous donner la motivation nécessaire pour atteindre vos objectifs. Dans cette nouvelle mise à jour, la firme de Mountain View apporte plusieurs nouveautés qui vont satisfaire les plus sportifs.

Google Fit sous un nouveau jour

Nouvelle mise à jour, nouvelles données. Désormais Google Fit propose sur iOS et Android un accès plus facile à vos points cardios et vous affiche pour la première fois de son histoire, votre nombre de pas. Si cela semble logique pour toutes les applications de fitness, Google avait accumulé un petit retard. Aujourd'hui, celui-ci est rattrapé.

D'après les premiers retours, le nombre de pas semble plutôt fiable !

Le compte est remis à 0, chaque jour à 00h.



Dans Google Fit vous avez également un système de récompense pour vous motiver, comme Apple avec son application "Activité", si vous atteignez vos objectifs, vous avez la possibilité de revoir des trophées, des récompenses. En général cette technique marche plutôt bien chez de nombreux utilisateurs.

Dans cette nouvelle version de l'application, on retrouve également un nouveau design. Celui-ci a finement été travaillé par les développeurs de Google pour y apporter en priorité les informations qui comptent le plus pour les utilisateurs. La mise à jour apporte aussi plus de visuels et des cartes de progression quand vous êtes proche d'atteindre vos objectifs.

Google Fit devient aussi plus colorée et l'interface plus moderne !



Pour conclure, Google a pensé aux personnes dans les pays qui sont le plus touchés par le Covid-19. La firme californienne a mis en avant les informations de l'Organisation mondiale de la Santé, vous retrouverez des conseils sur comment éviter de contracter et de transmettre le virus.

Ces informations seront présentes sur Google Fit jusqu'à que l'épisode de pandémie soit derrière nous.

