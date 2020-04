Les meilleures astuces pour Disney Plus

Il y a 1 heure

Julien Russo

3

Toi, jeune apprenti de Disney+ qui découvre le monde merveilleux et féerique des productions Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, sais-tu déjà maitriser la nouvelle plateforme de streaming ? Découvre les petites astuces et toutes les autres choses à savoir sur le nouveau service où tu va passer la majeure partie de ton temps, surtout en cette période inédite de confinement ! L'application et le service Disney+ France sont disponibles en depuis cette nuit bien après la Suisse, Canada, USA et autres, alors ne perdons pas de temps après avoir vu comment télécharger Disney Plus sur toutes les plateformes.

Les tarifs et comment rentabiliser son compte ?

Comme vous l'avez probablement déjà vu, les tarifs de Disney+ sont particulièrement attractifs, surtout pour la tonne de contenu en films, séries et documentaires. On parle de 500 films, 300 séries et 26 créations originales pour cette première journée de lancement !

Disney+ propose deux tarifs, l'abonnement mensuel à 6,99€/mois et celui à l'année au tarif de 69,99€.

Dès la souscription à la plateforme, vous devez faire un choix. La facturation se déclenchera après votre semaine d'essai de 7 jours.



Savez-vous qu'il est possible de facilement rentabiliser son abonnement ? Vous pouvez créer jusqu'à 7 profils sur votre compte. Si vous êtes du genre radin et que vous essayez de gagner de l'argent partout où il est possible de le faire, vous pouvez partager, l'accès de vote compte à 6 personnes de votre entourage. L'abonnement est rentabilisé dès 1,17€ pour chaque personne !

Il est possible aussi de proposer l'accès à votre compte sur des plateformes comme Spliiit, mais attention au vol de compte puisqu'une fois l'accès donné, il devient d'une facilité impressionnante de changer l'adresse mail et le mot de passe.

Les téléchargements pour visionner hors-ligne

Sur la version iOS et Android, vous pouvez télécharger les contenus disponibles dans le catalogue. Idéal pour anticiper quand vous savez que vous serez dans un lieu qui ne propose pas de 3G/4G ni de réseau WiFi. Dans les règles de Disney+, vous pouvez télécharger des contenus sur 10 appareils différents. Au-delà, vous aurez un message d'alerte qui vous informera que vous avez atteint la limite.

Chaque épisodes ou films que vous pourrez télécharger affichera une flèche qui descend vers le bas. Vous avez juste à appuyer dessus et le téléchargement se lancera. Il est disponible via le même signe en bas de l'application.

Ajouter un profil

Lors de la création de votre compte Disney+, vous êtes invité à créer votre profil. Une chose indispensable pour accéder au catalogue. Cependant, vous pouvez aussi en créer six autres. Pour cela il suffit d'aller dans votre avatar en haut à droite et de cliquer sur "Ajouter un profil".

Arrêter votre abonnement après la période d'essai

Dès la création du compte, vous avez 7 jours pour changer d'avis et résilier votre abonnement. En général c'est pile ou face, soit vous allez apprécier le catalogue, soit vous allez trouver cela trop "enfantin". Il faut dire qu'en dehors des Marvel, Star Wars et National Geographic, environ 80% du contenu est réservé aux plus jeunes.

Si vous souhaitez résilier votre abonnement, vous devez le faire avant la fin de la période d'essai. Puisque le jour suivant, le groupe Disney encaisse l'argent et ne venez pas demander le remboursement après...

Pour résilier l'abonnement, il suffit de cliquer sur votre avatar en haut à droite, d'aller sur "Compte" puis "Détails de facturation". Vous aurez après la possibilité de cliquer sur "Résilier l'abonnement". Au passage, vous pouvez changer l'adresse mail et mot de passe dans l'écran juste avant "Détails de facturation".

Enlever la lecture automatique

C'est le point faible de nombreux abonnés. La lecture automatique !

Vous terminez un épisode et le suivant s'enchaine automatiquement et vous vous dites "Oh allez encore un ! De toute façon il est juste 3h du matin".

Si souhaité, vous pouvez désactiver l'enchainement automatique.

Il vous suffit de vous rendre dans votre avatar en haut à droite, puis de cliquer sur "Modifier les profils".

Il faudra appuyer sur le petit crayon puis vous verrez "Modifier le profil". À vous après d'éteindre l'interrupteur "Lecture automatique". Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

L'édition des sous-titres : personnalisez la taille et les couleurs

Ce qui est bien avec Disney+ c'est que vous pouvez personnaliser les sous-titres. Vous préférez quand c'est plus gros, plus petit ? Vous préférez quand c'est rouge ou bleu ? Vous choisissez vos sous-titres !

Pour accéder à l'édition des sous-titres, c'est simple. Il vous suffit de lancer une série, un film ou un documentaire. Puis de cliquer sur la boite de conversation en haut à droite. Celle-ci deviendra une roue. Cliquer dessus et vous aurez la personnalisation des sous-titres. Vous pouvez choisir la police, les couleurs, la taille et les contours de la police.

Une bonne idée !

Gérez la qualité vidéo sur Disney+

Depuis l'application iOS et Android, il est possible de gérer la qualité vidéo de vos téléchargements. Par défaut, l'application Disney+ propose la qualité "Standard" pour occuper le moins de place possible, surtout pour les iPhone ayant un petit stockage.

Vous avez trois possibilités : "Standard, Moyenne ou Haute".

Rendez-vous sur l'application Disney+ puis cliquez sur votre avatar en bas à droite et rendez-vous dans "Paramètres de l'application".

Il est possible de supprimer tous les téléchargements d'un coup quand vous avez eu le temps de tout voir et que vous ne souhaitez pas trier. Disney+ propose également le téléchargement via WiFi uniquement. Une option à conserver ou à supprimer suivant votre nombre de Go que vous avez dans votre forfait mobile. Si par exemple vous avez le forfait illimité de Free Mobile vous pouvez désactiver l'option !

Les bonus

Dans de nombreuses productions disponibles sur Disney+, vous avez l'accès aux "bonus". Qu'est-ce que c'est ?

Des images inédites et exclusives sur des extraits de tournages. Vous pouvez retrouver des scènes coupées, complètement ratées ou des fous rires entre acteurs.

Pour y accéder, il vous suffit de lancer la page d'accueil d'un film ou d'une série et en bas vous aurez entre "Suggestions" et "Détails" la catégorie "Bonus". Ils durent en moyenne moins de 5 minutes, mais ça reste intéressant de voir comment s'est passée la scène la plus dangereuse ou la plus comique du contenu que vous venez de voir.

Un petit plus, qu'on ne retrouve pas sur Netflix !

Construisez votre propre liste de favoris

Les contenus sont nombreux dès le démarrage et ils le seront dans les prochaines semaines également.

Vous pouvez déjà commencer à créer votre propre liste avec vos films, séries et documentaires favoris.

Quand vous êtes sur l'accueil du contenu, vous avez à droite du bouton "Lecture", un bouton pour ajouter ou supprimer de sa liste.

Vous avez l'accès à votre liste via le "+" qui se trouve en haut de l'interface. Malheureusement Disney+ ne semble pas avoir proposé de séparer les séries avec les films.

Pour information, vous avez une visibilité quotidienne sur les contenus ajouter dans le catalogue. Le site JustWatch propose de visualiser tous les jours les derniers ajouts dans le catalogue de Disney+, mais aussi des concurrents comme Netflix, OCS, Prime Vidéo, Apple TV+... Vous pouvez filtrer les plateformes en cliquer sur les logos en haut.

Profil pour les enfants

Même si Disney+ contient majoritairement des contenus pour enfants, il arrive qu'il y est aussi des programmes violents comme certains Marvel ou Star Wars. Pour satisfaire les parents, Disney+ propose via la création du profil d'activer ou de désactiver l'option "Profil Enfants".

Si vous l'activez, l'utilisateur du profil n'aura pas accès aux titres PG ou PG-13 disponibles.

Il est aussi possible d'avoir cette option via les diverses applications pour smartphones, tablettes, consoles de jeux...

Conclusion

Au fil du temps, l'interface Disney+ apportera probablement d'autres nouveautés. Il y a encore des choses à améliorer. Il faut quand même avouer que l'interface est très fluide et pratique d'utilisation, quel que soit l'appareil où vous êtes.

Les développeurs de Disney+ ont réalisé un travail formidable et proposent un catalogue assez immense.

Sur ce, on vous laisse. On va regarder des épisodes des Sorciers de Waverly Place.

