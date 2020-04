Apple Music : Levée de 50 millions de dollars pour soutenir les indépendants

En pleine période de Coronavirus, les artistes sont particulièrement touchés financièrement. Apple Music qui vit toute l'année grâce à l'industrie musicale a décidé de soutenir les artistes les plus en difficultés. Il ne s'agira pas de rémunérer les gros artistes comme Rihanna, Kanye West... Qui en général peuvent survivre plusieurs années sans revenus, mais les plus petits qui vivent de la musique avec de faibles rentrées d'argent mensuellement.

50 millions de dollars pour aider les indépendants

Avec le Coronavirus, les artistes souffrent énormément. En effet, les ventes d'album en magasin sont au point mort et les festivals ainsi que concerts sont tous annulés pour éviter les rassemblements de personnes.

Pour les aider, Apple Music a décidé de préparer des royalties d'avance pour que les labels indépendants poursuivent la rémunération de leurs artistes pendant cette période compliquée.

L'information a été repérée par Rolling Stones qui a déclaré que cette mesure s'applique aux labels indépendants qui engrangent moins de 10 000 dollars sur Apple Music (par trimestre).

Cette action est surtout par solidarité. Apple espère également que ses concurrents comme Deezer, Tidal ou Spotify feront de même pour soutenir les plus petits artistes.

Apple n'a pas décrit comment les labels pourront récupérer la somme, mais on imagine que c'est directement Apple Music qui se rapprochera des concernés.



Du côté de Spotify on se dit aussi conscient que pour certains artistes la situation n'est pas simple. De son côté la plateforme de streaming n'a pas cherché à faire une levée de fond pour les soutenir, mais propose des "liens" amenant vers des pages de donations sur les profils des artistes. Dans un communiqué, Spotify a déclaré il y a 1 semaine : "Prochainement, nous donnerons aux artistes la possibilité de rediriger ceux qui les écoutent vers une destination de collecte de fonds de leur choix depuis leurs profils d’artistes".