Apple remplace des AirPods avec un firmware 2D3 non sorti

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Oups, la boulette. Plusieurs clients qui ont récemment demandé un AirPod de remplacement auprès d'Apple, ont reçu un écouteur tournant sous le firmware 2D3. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une version du micro-logiciel des AirPods encore inconnue au bataillon et donc incompatible avec tout autre AirPod.



Plusieurs forums comme Reddit expliquent les mésaventures d'utilisateurs qui se terminent par des AirPods neufs mais non fonctionnels.

Un AirPods neuf mais HS

Apple a apparemment commencé à expédier ces AirPods 2 exécutant le firmware inutilisable depuis le 25 mars. Cet utilisateur Reddit a par exemple reçu un premier AirPod (gauche) qui est arrivé avec le firmware 2D3. Ensuite, l'ensemble ne fonctionnant pas, Apple a remplacé le droit mais sous le firmware 1A673. Après plusieurs appels au SAV, et plusieurs conseils vains, il n'a pas pu retrouver une paire d'écouteurs opérationnels. Il se contente depuis des AirPods de sa femme et attend la sortie du firmware en question. Le conseiller lui a dit, après s'être renseigné, que le 2D3 aurait du être publié mais souffre de bugs.



Un autre client a passé 10 heures à parler au personnel d'Apple au cours d'une semaine après avoir combiné un AirPod 2D3 et un autre sous 2C54, avec le même résultat.



Conclusion, tant que le nouveau firmware pour AirPods ne sera pas sorti, ces personnes seront coincées avec du matériel inopérant. Plus que moyen pour des écouteurs à 200€ ou plus. A noter que si les AirPods 2 sont les plus cités, les AirPods Pro souffrent également du même souci. Mais apparement les clients les perdent moins souvent.