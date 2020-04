Forza Street sortira le 5 mai sur iOS et Android

Forza Street n'est plus une illusion, le jeu de course de Microsoft arrive. Dès le 5 mai prochain, les joueurs sur iOS et Android pourront se tirer la bourre sur le premier titre mobile de la licence du géant de Redmond.



Si les pré-enregistrements sont disponibles sur Android, nous avons déniché le jeu sur l'App Store des Philippines en soft-launch. De quoi apercevoir le contenu proposé par Microsoft et le studio Turn 10.



Regardez le trailer vidéo :

Forza Street arrive le 5 mai sur mobiles

Forza Street arrive donc sur nos appareils iOS et Android le 5 mai. Pour faire patienter tout ce beau monde, Microsoft annonce qu'il offrira le pack du fondateur à tous ceux qui joueront à Forza Street entre le 5 mai et le 5 juin en guise de cadeau de bienvenue. Ce pack fondateur comprend la rare Ford GT 2017 et quelques crédits en jeu et de l'or pour votre garage. Dans un jeu où la collecte et l'amélioration des voitures mèneront à la domination dans les rues, mieux vaut ne pas manquer cette chance de débloquer cette supercar.



Pour les fans de Forza, sachez qu'il s'agit plutôt d'une version arcade type Need For Speed qu'un concurrent à Gran Turismo. Simplifié, le gameplay devrait pourtant être assez profond pour accrocher les joueurs confirmés mais peut-être pas assez pour les addicts de la simulation. Voyez plutôt Forza Street comme un complément qui permet de faire quelques courses d'une minute sur le pouce avec tout de même un mode histoire.



D'ailleurs, en parcourant les avis sur le store philippin, j'ai eu une première confirmation du côté "accessible" du jeu. Certains parlent d'un jeu de course trop facile et même pas à la hauteur graphiquement. Espérons que les développeurs améliorent tout cela avant la sortie mondiale.



Enfin, sachez que Forza Street utilisera la connexion Xbox Live qui permet de commencer à créer votre collection maintenant sur Windows 10 et de poursuivre la progression sur votre appareil mobile.

